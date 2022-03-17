Все, что нужно знать об открытии компании в Кыргызстане

Ранее мы делились информацией для тех, кто хочет переехать в Казахстан и открыть свое дело. Продолжаем серию материалов, рассказывая о том, что нужно знать для этого в Кыргызстане.





Как зарегистрировать компанию

Шаг 1. Получить идентификационный номер налогоплательщика.

Это можно сделать в Центре обслуживания населения в районе, где вы остановились. Понадобится паспорт с нотариально заверенным переводом. Обычный срок подготовки — три дня.

После получения ИНН нужно обратиться в налоговую службу для регистрации.

Шаг 2. Регистрация юридического лица.

Необходимые документы: регистрационное заявление, решение о создании местной компании, выписка из государственного реестра юридических лиц в отношении иностранной компании-учредителя, паспорт иностранного гражданина-учредителя.

Пакет документов нужно предоставить в Министерство юстиции Кыргызской Республики. Получить консультацию можно через виртуального юриста — @MildetBot в Telegram.

Одна из самых популярных форм ведения бизнеса в Кыргызстане — общество с ограниченной ответственностью.

Шаг 3. Открыть банковский счет.

Необходимые документы: выписка о регистрации фирмы в качестве юридического лица, учредительные документы, справка с органа налоговой службы.

Крупные банки Кыргызстана: «Оптима Банк», «Коммерческий банк Кыргызстан», «РСК Банк», «Айыл Банк», «Кыргызкоммерцбанк».

Как получить льготы

В «Парке Высоких Технологий» действует специальный налоговый и правовой режим. Виды деятельности: разработка программного обеспечения, экспорт информационных технологий, создание и оказание услуг интерактивных сервисных центров.

Участники освобождаются от налога с прибыли, продаж и на добавленную стоимость. Для резидентов ставка подоходного налога — 5%.

Для вступления понадобится регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, а 90% дохода должна приносить деятельность в рамках ПВТ.





Для регистрации в качестве резидента нужно предоставить пакет документов:

— заявление о регистрации

— учредительные документы — устав и договор, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, решение о назначении руководителя юридического лица

— бизнес проект

— паспорт юридического лица. Он должен быть подписан руководителем, главным бухгалтером и заверен печатью юридического лица

— копия бухгалтерского баланса.

Резиденты перечисляют 1% от квартальной выручки на финансирование «Парка».

Полный список законодательных документов здесь.

Как найти сообщества и организации для предпринимателей

Национальный Альянс Бизнес Ассоциаций

НАБА — одна из самых крупных площадок бизнес-сообщества Кыргызстана. Она включает более 70 ассоциаций, которые представляют разные секторы экономики во всех регионах страны.

Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики

Миссия ТПП — содействовать разработке благоприятной нормативно-правовой базы, инфраструктуры и других условий для создания, развития и защиты бизнеса в Кыргызстане.





Союз предпринимателей Кыргызстана

СПК — объединение бизнес-кругов, представляющее интересы предпринимательства на территории Кыргызстана и за его пределами. Задачи Союза: создание благоприятной деловой среды, повышение конкурентоспособности кыргызского бизнеса, поддержка деловой активности, высокого социального и правового статуса предпринимателей.

Международный деловой совет

МДС — некоммерческая организация, созданная европейскими инвесторами. На протяжении 20 лет содействует созданию привлекательного инвестиционного климата и экономическому развитию в Кыргызстане. Направления деятельности: продвижение законодательных инициатив для деловой среды, создание площадки для сотрудничества, поиска инвесторов, клиентов и партнеров для компаний и предпринимателей.

Кыргызская Ассоциация разработчиков программного обеспечения и услуг

Сообщество, которое защищает и продвигает интересы участников IT-сектора. КАРПОУ регулярно проводит форумы, выставки, конференции, тренинги и семинары, представляет интересы IT-компаний в государственных органах и в отношениях с другими участниками бизнес-сообщества.

Членство в ассоциации создает возможности для поиска новых партнеров, обмена знаниями и опытом и выхода на международные рынки.

Чтобы вступить в Ассоциацию потребуется регистрация в качестве юридического лица или ИП. Подать заявку можно здесь.

Как найти маркетинговое агентство

Агентство I Do Marketing предоставляет услуги по контекстной и медийной рекламе, разработке сайтов, продвижению на YouTube. В портфолио более 1000 реализованных проектов различных областей, целей и задач.





«Пекло» — это студия performance-маркетинга. Занимается всем, что связано с продажами, лидами, установками приложений, действиями внутри них, трафиком и позициями в поисковой выдаче.

Adver Group — рекламный холдинг полного цикла. Сотрудники компании занимаются анализом рынка, оценкой конкурентов, созданием торгового предложения и продвижением как в интернете, так и с помощью наружной рекламы.

Как найти сотрудников

Специализированные сайты:

— hh.kg

— Job.kg

— 24rabota.kg

— Employment

Telegram-каналы:

— Jobs | DevKG

— Работа Бишкек

— Вакансии Кыргызстана