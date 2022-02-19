VR-платформа Horizon от Meta достигла отметки в 300 000 пользователей

С декабря 2021 года, когда Horizon Worlds от Meta была запущена для всех пользователей VR-шлемов Quest в США и Канаде, ее ежемесячная база пользователей выросла в 10 раз, до 300 000 человек.

Статистика включает пользователей Horizon Worlds и Horizon Venues, отдельного приложения для посещения мероприятий в виртуальной реальности, в котором используются те же аватары и базовая механика. Однако в это число не входят пользователи Horizon Workrooms, виртуальной конференц-связи, основанной на системе приглашений.

Перед выпуском в декабре Horizon Worlds работала в закрытом бета-режиме, чтобы креаторы могли протестировать свои инструменты для создания виртуального мира.

Сейчас в Horizon Worlds построено 10 000 отдельных миров, а ее закрытая группа в Facebook для создателей контента насчитывает более 20 000 участников.

Источник: incrussia.ru