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VR-платформа Horizon от Meta достигла отметки в 300 000 пользователей
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Сегодня в 09:31

VR-платформа Horizon от Meta достигла отметки в 300 000 пользователей

С декабря 2021 года, когда Horizon Worlds от Meta была запущена для всех пользователей VR-шлемов Quest в США и Канаде, ее ежемесячная база пользователей выросла в 10 раз, до 300 000 человек.

Статистика включает пользователей Horizon Worlds и Horizon Venues, отдельного приложения для посещения мероприятий в виртуальной реальности, в котором используются те же аватары и базовая механика. Однако в это число не входят пользователи Horizon Workrooms, виртуальной конференц-связи, основанной на системе приглашений.

Перед выпуском в декабре Horizon Worlds работала в закрытом бета-режиме, чтобы креаторы могли протестировать свои инструменты для создания виртуального мира.

Сейчас в Horizon Worlds построено 10 000 отдельных миров, а ее закрытая группа в Facebook для создателей контента насчитывает более 20 000 участников.

Источник: incrussia.ru

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#виртуальнаяреальность #vrтехнология #метавселенная #meta #пользователи
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