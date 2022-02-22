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Ученые из Германии создали батарейку размером с крупицу соли
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Сегодня в 09:16

Ученые из Германии создали батарейку размером с крупицу соли

Группа немецких ученых под руководством Хемницкого технологического университета создала самую маленькую батарейку в мире — она меньше одного квадратного миллиметра в поперечнике.

Такая батарейка имеет мощность 100 микроватт-часов на квадратный сантиметр. Впоследствии она может быть использована для питания небольших датчиков в человеческом теле, например тех, которые отслеживают уровень кислорода или делают мониторинг восстановления организма после операции.

В ходе создания батареи, ученые использовали тот же метод, которым пользуется компания Tesla при создании собственных аккумуляторов.

Источник: incrussia.ru

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