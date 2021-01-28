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Стали известны имена космических туристов, которые отправятся на МКС на корабле Илона Маска
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Сегодня в 11:51

Стали известны имена космических туристов, которые отправятся на МКС на корабле Илона Маска

Компания Axiom Space, разрабатывающая компоненты орбитальных станций, назвала имена космических туристов, которые посетят Международную космическую станцию.

На корабле Crew Dragon в космос отправятся американский инвестор Ларри Коннор, канадский филантроп Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Возглавит полет бывший астронавт и нынешний вице-президент Axiom Space Майкл Лопес-Алегрия.

Изначально к миссии Ax1 собирались присоединиться голливудский актер Том Круз и режиссер Даг Лайман. Они намеревались снять первый фильм в космосе. Однако впоследствии кинематографистов заменили на Коннора и Пати.

Экспедиция Ax1 запланирована на 2021 год. Ранее сообщалось, что полет пройдет в октябре. Вся миссия займет около восьми дней.

Источник: daily.afisha.ru

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