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Возможности для казахстанских фермеров от Halyk Bank
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Сегодня в 10:50

Возможности для казахстанских фермеров от Halyk Bank

Halyk Bank объявляет о начале приема заявок для льготного кредитования по сниженной ставке субъектов агропромышленного комплекса на весенне-полевые и уборочные работы в рамках программы Аграрной кредитной корпорации (АКК) «Кен Дала». Крупнейший банк страны готов к приему заявок предпринимателей-аграриев со всего Казахстана. На сегодня банк получил заявки от субъектов агропромышленного комплекса из шести регионов страны на общую сумму больше 38 миллиардов тенге. Ожидается, что в ближайшее время активно подключатся и остальные области.

В этом году сумма льготного кредитования Halyk Bank фермеров на проведение весенних полевых и уборочных работ по программе «Кен Дала» вырастет почти в два раза. Для примера, в прошлом году по данной программе было поддержано 77 предпринимателей на сумму 19,2 миллиарда тенге.

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Вадим Каблов, директор департамента среднего бизнеса Halyk Bank

Благодаря программе «Кен Дала» отечественные сельхозпроизводители вновь получат возможность оформить кредит на проведение весенних полевых и уборочных работ 2021 года по выгодной сниженной ставке. Мы благодарны АКК за принятые предложения от участников рынка и в ближайшем времени ожидаем дополнительных заявок от аграриев. Это отличная возможность для фермеров-предпринимателей запустить «дешевые» деньги на весенне-полевые и уборочные работы. В рамках этой программы отсутствуют жесткие требования по залоговому обеспечению и фермерам предоставляются более гибкие условия по погашению займов с учетом годовой сезонности. Кроме того, смягчен и подход к структуре залогового обеспечения постоянных, проверенных партнеров банка. Я приглашаю предпринимателей подать заявку на льготное кредитование по сниженной ставке.

Понимая особую значимость аграрного сектора для экономики и продовольственной безопасности нашей страны в условиях волатильности мировых рынков, продолжающегося коронакризиса, Halyk Bank в 2021 году продолжит активно кредитовать сельское хозяйство. Ведь именно совместная поддержка государственных органов, компаний финансового сектора и аграриев позволит безболезненно решать вопросы обеспечения рынка отечественными сельхозпродуктами. Со своей стороны, Halyk Bank продолжит обеспечение сервисной поддержки партнеров, в том числе и предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве, используя широкую сеть отделений во всех районных центрах, в некоторых из которых, кстати, Halyk является единственным банком.

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Halyk Bank активно сотрудничает с Аграрной кредитной корпорацией с 2018 года и отмечает конструктивную роль АКК, при котором вопросы о финансировании рассматриваются оперативно и эффективно. Это позволяет финансовому институту активно работать в сельскохозяйственной отрасли по целому ряду направлений. Именно аграрная отрасль обеспечивает население страны продуктами питания, и поэтому субъектам агропромышленного комплекса по программе «Кен Дала» предоставляются удешевленные кредиты на проведение весенне-полевых и уборочных работ.

Более подробную информацию о льготном кредитовании можно получить на сайте www.halykbank.kz и на официальной странице для бизнеса в социальной сети @halyk_business.


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#казахстан #бизнес #halykbank #сельскоехозяйство #предприниматели
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