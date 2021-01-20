Возможности для казахстанских фермеров от Halyk Bank

Halyk Bank объявляет о начале приема заявок для льготного кредитования по сниженной ставке субъектов агропромышленного комплекса на весенне-полевые и уборочные работы в рамках программы Аграрной кредитной корпорации (АКК) «Кен Дала». Крупнейший банк страны готов к приему заявок предпринимателей-аграриев со всего Казахстана. На сегодня банк получил заявки от субъектов агропромышленного комплекса из шести регионов страны на общую сумму больше 38 миллиардов тенге. Ожидается, что в ближайшее время активно подключатся и остальные области.

В этом году сумма льготного кредитования Halyk Bank фермеров на проведение весенних полевых и уборочных работ по программе «Кен Дала» вырастет почти в два раза. Для примера, в прошлом году по данной программе было поддержано 77 предпринимателей на сумму 19,2 миллиарда тенге.





Вадим Каблов, директор департамента среднего бизнеса Halyk Bank

Благодаря программе «Кен Дала» отечественные сельхозпроизводители вновь получат возможность оформить кредит на проведение весенних полевых и уборочных работ 2021 года по выгодной сниженной ставке. Мы благодарны АКК за принятые предложения от участников рынка и в ближайшем времени ожидаем дополнительных заявок от аграриев. Это отличная возможность для фермеров-предпринимателей запустить «дешевые» деньги на весенне-полевые и уборочные работы. В рамках этой программы отсутствуют жесткие требования по залоговому обеспечению и фермерам предоставляются более гибкие условия по погашению займов с учетом годовой сезонности. Кроме того, смягчен и подход к структуре залогового обеспечения постоянных, проверенных партнеров банка. Я приглашаю предпринимателей подать заявку на льготное кредитование по сниженной ставке.

Понимая особую значимость аграрного сектора для экономики и продовольственной безопасности нашей страны в условиях волатильности мировых рынков, продолжающегося коронакризиса, Halyk Bank в 2021 году продолжит активно кредитовать сельское хозяйство. Ведь именно совместная поддержка государственных органов, компаний финансового сектора и аграриев позволит безболезненно решать вопросы обеспечения рынка отечественными сельхозпродуктами. Со своей стороны, Halyk Bank продолжит обеспечение сервисной поддержки партнеров, в том числе и предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве, используя широкую сеть отделений во всех районных центрах, в некоторых из которых, кстати, Halyk является единственным банком.





Halyk Bank активно сотрудничает с Аграрной кредитной корпорацией с 2018 года и отмечает конструктивную роль АКК, при котором вопросы о финансировании рассматриваются оперативно и эффективно. Это позволяет финансовому институту активно работать в сельскохозяйственной отрасли по целому ряду направлений. Именно аграрная отрасль обеспечивает население страны продуктами питания, и поэтому субъектам агропромышленного комплекса по программе «Кен Дала» предоставляются удешевленные кредиты на проведение весенне-полевых и уборочных работ.

Более подробную информацию о льготном кредитовании можно получить на сайте www.halykbank.kz и на официальной странице для бизнеса в социальной сети @halyk_business.







