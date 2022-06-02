Volvo начнет использовать технологии Epic Games для создания «фотореалистичной» графики в электромобилях

Шведский автопроизводитель Volvo объявил о партнерстве с компанией, создавшей игру Fortnite — Epic Games. Компания планирует использовать игровой движок Unreal Engine для «фотореалистичной визуализации» в электромобилях следующего поколения.

Volvo и Epic Games будут работать над человеко-машинным интерфейсом. Это инженерное решение, обеспечивающее взаимодействие машины и водителя. Epic Games создаст платформу, на которой инженеры Volvo смогут разрабатывать программное обеспечение. Это улучшит HMI и сохранит высокий уровень безопасности.

Volvo хочет использовать Unreal Engine для визуализации информации с внешних датчиков автомобиля: камеры, радара и лидара.

Источник: incrussia.ru