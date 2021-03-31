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Volkswagen может сменить название в США на Voltswagen
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Сегодня в 10:19

Volkswagen может сменить название в США на Voltswagen

Volkswagen планирует изменить название для всех операций, которые компания проводит на рынке США, на Voltswagen of America. Предполагается, что слово Volt в новом названии будет символизировать переход компании на электромобили.

Слово Voltswagen будет размещено в качестве внешнего значка на всех моделях электромобилей.

Компания намерена оставить темно-синий цвет классического логотипа, который помещался на автомобили с бензиновым двигателем, а также использовать голубой для обозначения «нового бренда, ориентированного на электромобили».

Voltswagen of America останется операционным подразделением Volkswagen Group of America и дочерней компанией Volkswagen AG со штаб-квартирой в Херндоне, штат Вирджиния.

Источник: incrussia.ru

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#бизнес #ребрендинг #электромобили #электрокар #volkswagen
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