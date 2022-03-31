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Водопады, тапчаны и музыка: 9 заведений в Душанбе с восточной кухней
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Сегодня в 11:45

Водопады, тапчаны и музыка: 9 заведений в Душанбе с восточной кухней

Сегодня в тренды вернулись национальная одежда, украшения и песни на родном языке. Но лучше всего передает культуру народа национальная кухня. Делимся списком ресторанов в Душанбе с таджикским колоритом.


Чайхана «Омар Хайям», @omar.khayam.tj


ресторан таджикистан

Одно из самых популярных заведений в столице. Здесь есть летний сад и собственный фонтан. Во дворе «Омар Хайям» расположены открытые столики и кабинки, которые разделены легкими шифоновыми занавесками.

Чайхана «Рохат»

Чайхана «Рохат» — популярное место в Душанбе с интересной, необычной архитектурой и вкусной кухней.


Restaurant Buhoro, @restaurantbuhoro


ресторан душанбе

Ресторан с летней атмосферой, громкими музыкальными вечерами и большими порциями. По вечерам для гостей организована развлекательная программа, которая включает выступление коллектива и национальными танцами.


Toqi Restaurant, @toqi.tj


ресторан национальной кухни

Подходящее место для знакомства с национальной кухней. Здесь вы сможете попробовать национальное блюдо «курутоб», а на фирменный плов нужно приходить с 12 до 13 часов.


Чайхана «Навои Деха», @NavoiDeha

навой деха.jpg

Чайхана стала не только местом, где можно поужинать, но и центром для культурного отдыха. Здесь можно познакомиться с национальной культурой Таджикистана. Например, в отделке и оформлении чайханы использовали таджикскую резьбу по дереву, роспись камня и гипса, застекление и другие народные промыслы. А каждый топчан здесь имеет свою символику.


«Насими Бахор — Бахори Ачам» @nasimibahordushanbe


насими бахор.jpg

Заведение сочетает в себе юго-восточную, европейскую и азиатскую кухни. Интерьер выполнен в восточном стиле.


Чайхана «Сайёх», @sayoh_chaykhana


ресторан сайех

Чайхана для ценителей среднеазиатской кухни и культуры. Весь интерьер исполнен чисто в таджикском стиле. А в меню вкусная еда по приемлемым ценам.


Ресторан «Помир», @restoranipomir


помир ресторан.jpg

Ресторан «Помир» — один из красивейших ресторанов в городе. Подходящее заведение для компании друзей. Здесь можно отведать европейскую и национальную кухню в центре города.


Ресторан «1001 ночь»


Одно из престижных заведений Таджикистана, где жители предпочитают проводить торжественные мероприятия. Например, свадьбы или корпоративные вечеринки.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.