Водопады, тапчаны и музыка: 9 заведений в Душанбе с восточной кухней

Сегодня в тренды вернулись национальная одежда, украшения и песни на родном языке. Но лучше всего передает культуру народа национальная кухня. Делимся списком ресторанов в Душанбе с таджикским колоритом.





Одно из самых популярных заведений в столице. Здесь есть летний сад и собственный фонтан. Во дворе «Омар Хайям» расположены открытые столики и кабинки, которые разделены легкими шифоновыми занавесками.

Чайхана «Рохат»

Чайхана «Рохат» — популярное место в Душанбе с интересной, необычной архитектурой и вкусной кухней.





Ресторан с летней атмосферой, громкими музыкальными вечерами и большими порциями. По вечерам для гостей организована развлекательная программа, которая включает выступление коллектива и национальными танцами.















Подходящее место для знакомства с национальной кухней. Здесь вы сможете попробовать национальное блюдо «курутоб», а на фирменный плов нужно приходить с 12 до 13 часов.





Чайхана «Навои Деха»,

@NavoiDeha





Чайхана стала не только местом, где можно поужинать, но и центром для культурного отдыха. Здесь можно познакомиться с национальной культурой Таджикистана. Например, в отделке и оформлении чайханы использовали таджикскую резьбу по дереву, роспись камня и гипса, застекление и другие народные промыслы. А каждый топчан здесь имеет свою символику.





«Насими Бахор — Бахори Ачам» @nasimibahordushanbe

Заведение сочетает в себе юго-восточную, европейскую и азиатскую кухни. Интерьер выполнен в восточном стиле.





Чайхана для ценителей среднеазиатской кухни и культуры. Весь интерьер исполнен чисто в таджикском стиле. А в меню вкусная еда по приемлемым ценам.





Ресторан «Помир» — один из красивейших ресторанов в городе. Подходящее заведение для компании друзей. Здесь можно отведать европейскую и национальную кухню в центре города.





Ресторан «1001 ночь»





Одно из престижных заведений Таджикистана, где жители предпочитают проводить торжественные мероприятия. Например, свадьбы или корпоративные вечеринки.