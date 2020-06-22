Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/04f/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/04fa0aac9c702ada24251c0cd92451cf.jpeg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
voditeli-kur-ery-uzbekistana-kyrgyzstana-i-kazahstana-o-pol-ze-i-cennosti-professii
Водители-курьеры Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана о пользе и ценности профессии
239
/
/

20.06.2020

Водители-курьеры Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана о пользе и ценности профессии

Узбекистан
Артем Матвеев, 23 года, город — Ташкент, водитель-курьер ARBA.UZ

image-20-06-20-12-59-4.jpeg

Как пришел в профессию


Я водитель-курьер в ARBA.UZ, на эту должность меня привел лучший друг. После недели работы мне понравилось. Я понял, что это мне подходит. Работая курьером и развозя продукты питания, приношу пользу людям.

В работе достиг многого. В первую очередь, приобрел умение ориентироваться в городе и на незнакомой территории, работать с современной офисной техникой.

О профессии


Курьер — одна из древнейших профессий. В современном мире курьерские службы развиваются и совершенствуются. Доставка ведется не только внутри и между городами, но и между странами и континентами, доставкой охвачен почти весь мир.

Курьеры осуществляют доставку писем, деловой корреспонденции, документов, небольших посылок, бандеролей и небольших грузов. Крупным компаниям сложно существовать без курьерских служб, так как отправка документов и прочей документации требуется практически каждый день.

Крупным компаниям сложно существовать без курьерских служб


В настоящее время ценится труд курьера. Когда мы доставляем продукты питания или другие вещи, мы избавляем человека от часового простоя в очередях в магазинах. Помогаем пожилым людям, которые по причинам здоровья или из-за отсутствия свободного времени не могут выйти в магазин. Именно поэтому существуют курьеры, которые всегда придут на помощь.

О принципах в профессии


Главные принципы в работе: внешний вид, коммуникабельность и ответственность.

image-20-06-20-12-59-3.jpeg

Как повлияла профессия


Профессия повлияла на меня в лучшую сторону. Она дала возможность завести полезные знакомства, знание адресов множества компаний, возможность карьерного роста. Каждый курьер должен обладать особыми качествами: выносливость, пунктуальность, презентабельный внешний вид, порядочность, коммуникабельность и отсутствие вредных привычек.

О планах


Найти свой путь и развиваться в разных направлениях продажи и маркетинга, ведь курьерская служба — первая планка в моих начинаниях.

Кыргызстан


Байгельди Турарбек уулу, 22 года, город — Бишкек, курьер FoodEx Delivery

image-20-06-20-12-59-1.jpeg


Как пришел в профессию


Я работаю в компании FoodEx Delivery уже третий год. Был одним из первых работников. У компании были новые классные скутеры и мопеды, и мне понравилась эта работа.

Сначала я не успевал, принимал мало заказов. Сейчас набрался опыта, мне доверяют, принимаю больше заказов, могу взять сразу несколько.

О профессии


Профессия курьера не тяжелая, но у нее есть свои сложности. Иногда сильно устаешь, так как в день проезжаешь на скутере 150-200 километров. Но и зарабатываешь хорошо.

Работа курьером опасная, тем более на мопедах. Автоводители могут не замечать нас, аварийные ситуации происходят почти каждый день. Поэтому важно набираться опыта, чтобы предвидеть все эти моменты.

Из преимуществ: мы почти не стоим в пробках, потихоньку объезжаем дороги и быстро добираемся до клиентов. На скутерах выгодно работать благодаря маленькому расходу бензина.

В городе сейчас рассвет курьерских услуг, служб доставки


До пандемии доставка в Бишкеке не была так развита. Из-за карантина люди стали понимать, что легче, безопаснее и выгоднее воспользоваться услугами курьера, чем сделать это самому. Поэтому в городе сейчас рассвет курьерских услуг, служб доставки. Все рестораны, заведения, магазины набирают в свой штаб курьеров.

Это полезная и нужная людям профессия. Особенно в нынешнее время. Но клиенты бывают разные.

О принципах в профессии


Скорость, вежливость, пунктуальность — главные принципы, которых я придерживаюсь.

image-20-06-20-12-59.jpeg

Как повлияла профессия


Работа повлияла на меня положительно. Я стал более коммуникабельным. Раньше мне было трудно завязать разговор с незнакомым человеком, а сейчас легко могу с кем-то поговорить, пошутить.

Я лучше знаю магазины, рестораны, их цены. Благодаря работе получил больше информации о городе.

О планах


Заработать денег, окончить учебу, открыть свой бизнес. Возможно, тоже курьерскую службу.

Казахстан
Диас Балтабай, 25 лет, город — Алматы, курьер «Такси DAR»

image-20-06-20-12-59-2.jpeg

Как пришел в профессию


Я решил стать курьером, потому что в этой профессии можно хорошо заработать. Также в работе нет больших рисков, приятно ездить по городу, лучше его узнавать.

О профессии


Главная особенность профессии — мы предоставляем услуги, помогаем народу. Благодаря нам довольны и заказчики, и клиенты. Наша работа несет большую пользу. Горожане могут сэкономить собственное время, заниматься своими делами, пока мы со 100 % сохранностью доставляем любой вид их товара по городу.

За время работы я еще не замечал никаких недостатков. А плюсы в том, что ты не только хорошо зарабатываешь, но и всегда помогаешь другим.

Наша работа несет большую пользу людям


К сожалению, труд курьера в Казахстане ценится не очень высоко. Многие не понимают, что иногда приходится нелегко. Например, из-за пробок происходят вынужденные опоздания.

О принципах в профессии


Считаю, что не только в работе, но и в жизни нужно придерживаться одного принципа — в любой ситуации всегда оставаться человеком.

Как повлияла профессия


Благодаря профессии я стал более пунктуальным и точным.

Курьер должен также быть коммуникабельным, ответственным, уметь быстро осваиваться в любой ситуации.

О планах


Открыть собственный бизнес с курьерскими услугами и создать удобное приложение для клиентов и курьеров.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#работа #профессии #центральнаяазия #курьер
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Сколько зарабатывают Дед Мороз и Снегурочка
4417
7 вакансий в Астане, благодаря которым вы сможете уехать за рубеж
11223
Российские казахи о трудоустройстве и особенностях работы в нефтегазовой отрасли России
8804