Водители-курьеры Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана о пользе и ценности профессии

Узбекистан

















Как пришел в профессию

О профессии

Крупным компаниям сложно существовать без курьерских служб

О принципах в профессии

Как повлияла профессия

О планах

Кыргызстан





Байгельди Турарбек уулу, 22 года, город — Бишкек, курьер FoodEx Delivery









Как пришел в профессию

О профессии

В городе сейчас рассвет курьерских услуг, служб доставки

О принципах в профессии

Как повлияла профессия

О планах

Казахстан





Диас Балтабай, 25 лет, город — Алматы, курьер «Такси DAR»













Как пришел в профессию

О профессии

Наша работа несет большую пользу людям

О принципах в профессии

Как повлияла профессия

О планах

После недели работы мне понравилось. Я понял, что это мне подходит. Работая курьером и развозя продукты питания, приношу пользу людям.В первую очередь, приобрел умение ориентироваться в городе и на незнакомой территории, работать с современной офисной техникой.В современном мире курьерские службы развиваются и совершенствуются. Доставка ведется не только внутри и между городами, но и между странами и континентами, доставкой охвачен почти весь мир.Крупным компаниям сложно существовать без курьерских служб, так как отправка документов и прочей документации требуется практически каждый день.Когда мы доставляем продукты питания или другие вещи, мы избавляем человека от часового простоя в очередях в магазинах. Помогаем пожилым людям, которые по причинам здоровья или из-за отсутствия свободного времени не могут выйти в магазин. Именно поэтому существуют курьеры, которые всегда придут на помощь.Она дала возможность завести полезные знакомства, знание адресов множества компаний, возможность карьерного роста. Каждый курьер должен обладать особыми качествами: выносливость, пунктуальность, презентабельный внешний вид, порядочность, коммуникабельность и отсутствие вредных привычек.Был одним из первых работников. У компании были новые классные скутеры и мопеды, и мне понравилась эта работа.Сейчас набрался опыта, мне доверяют, принимаю больше заказов, могу взять сразу несколько.Иногда сильно устаешь, так как в день проезжаешь на скутере 150-200 километров. Но и зарабатываешь хорошо.Автоводители могут не замечать нас, аварийные ситуации происходят почти каждый день. Поэтому важно набираться опыта, чтобы предвидеть все эти моменты.На скутерах выгодно работать благодаря маленькому расходу бензина.Из-за карантина люди стали понимать, что легче, безопаснее и выгоднее воспользоваться услугами курьера, чем сделать это самому. Поэтому в городе сейчас рассвет курьерских услуг, служб доставки. Все рестораны, заведения, магазины набирают в свой штаб курьеров.Особенно в нынешнее время. Но клиенты бывают разные.Я стал более коммуникабельным. Раньше мне было трудно завязать разговор с незнакомым человеком, а сейчас легко могу с кем-то поговорить, пошутить.Благодаря работе получил больше информации о городе.Возможно, тоже курьерскую службу.Также в работе нет больших рисков, приятно ездить по городу, лучше его узнавать.Благодаря нам довольны и заказчики, и клиенты. Наша работа несет большую пользу. Горожане могут сэкономить собственное время, заниматься своими делами, пока мы со 100 % сохранностью доставляем любой вид их товара по городу.. А плюсы в том, что ты не только хорошо зарабатываешь, но и всегда помогаешь другим.Многие не понимают, что иногда приходится нелегко. Например, из-за пробок происходят вынужденные опоздания.Считаю, что не только в работе, но и в жизни нужно придерживаться одного принципа — в любой ситуации всегда оставаться человеком.Курьер должен также быть коммуникабельным, ответственным, уметь быстро осваиваться в любой ситуации.