Водители-курьеры Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана о пользе и ценности профессии

Узбекистан
Артем Матвеев, 23 года, город — Ташкент, водитель-курьер ARBA.UZ
Как пришел в профессию
Я водитель-курьер в ARBA.UZ, на эту должность меня привел лучший друг. После недели работы мне понравилось. Я понял, что это мне подходит. Работая курьером и развозя продукты питания, приношу пользу людям.
В работе достиг многого. В первую очередь, приобрел умение ориентироваться в городе и на незнакомой территории, работать с современной офисной техникой.
О профессии
Курьер — одна из древнейших профессий. В современном мире курьерские службы развиваются и совершенствуются. Доставка ведется не только внутри и между городами, но и между странами и континентами, доставкой охвачен почти весь мир.
Курьеры осуществляют доставку писем, деловой корреспонденции, документов, небольших посылок, бандеролей и небольших грузов. Крупным компаниям сложно существовать без курьерских служб, так как отправка документов и прочей документации требуется практически каждый день.
Крупным компаниям сложно существовать без курьерских служб
В настоящее время ценится труд курьера. Когда мы доставляем продукты питания или другие вещи, мы избавляем человека от часового простоя в очередях в магазинах. Помогаем пожилым людям, которые по причинам здоровья или из-за отсутствия свободного времени не могут выйти в магазин. Именно поэтому существуют курьеры, которые всегда придут на помощь.
О принципах в профессии
Главные принципы в работе: внешний вид, коммуникабельность и ответственность.
Как повлияла профессия
Профессия повлияла на меня в лучшую сторону. Она дала возможность завести полезные знакомства, знание адресов множества компаний, возможность карьерного роста. Каждый курьер должен обладать особыми качествами: выносливость, пунктуальность, презентабельный внешний вид, порядочность, коммуникабельность и отсутствие вредных привычек.
О планах
Найти свой путь и развиваться в разных направлениях продажи и маркетинга, ведь курьерская служба — первая планка в моих начинаниях.
Кыргызстан
Как пришел в профессию
Я работаю в компании FoodEx Delivery уже третий год. Был одним из первых работников. У компании были новые классные скутеры и мопеды, и мне понравилась эта работа.
Сначала я не успевал, принимал мало заказов. Сейчас набрался опыта, мне доверяют, принимаю больше заказов, могу взять сразу несколько.
О профессии
Профессия курьера не тяжелая, но у нее есть свои сложности. Иногда сильно устаешь, так как в день проезжаешь на скутере 150-200 километров. Но и зарабатываешь хорошо.
Работа курьером опасная, тем более на мопедах. Автоводители могут не замечать нас, аварийные ситуации происходят почти каждый день. Поэтому важно набираться опыта, чтобы предвидеть все эти моменты.
Из преимуществ: мы почти не стоим в пробках, потихоньку объезжаем дороги и быстро добираемся до клиентов. На скутерах выгодно работать благодаря маленькому расходу бензина.
В городе сейчас рассвет курьерских услуг, служб доставки
До пандемии доставка в Бишкеке не была так развита. Из-за карантина люди стали понимать, что легче, безопаснее и выгоднее воспользоваться услугами курьера, чем сделать это самому. Поэтому в городе сейчас рассвет курьерских услуг, служб доставки. Все рестораны, заведения, магазины набирают в свой штаб курьеров.
Это полезная и нужная людям профессия. Особенно в нынешнее время. Но клиенты бывают разные.
О принципах в профессии
Скорость, вежливость, пунктуальность — главные принципы, которых я придерживаюсь.
Как повлияла профессия
Работа повлияла на меня положительно. Я стал более коммуникабельным. Раньше мне было трудно завязать разговор с незнакомым человеком, а сейчас легко могу с кем-то поговорить, пошутить.
Я лучше знаю магазины, рестораны, их цены. Благодаря работе получил больше информации о городе.
О планах
Заработать денег, окончить учебу, открыть свой бизнес. Возможно, тоже курьерскую службу.
Казахстан
Как пришел в профессию
Я решил стать курьером, потому что в этой профессии можно хорошо заработать. Также в работе нет больших рисков, приятно ездить по городу, лучше его узнавать.
О профессии
Главная особенность профессии — мы предоставляем услуги, помогаем народу. Благодаря нам довольны и заказчики, и клиенты. Наша работа несет большую пользу. Горожане могут сэкономить собственное время, заниматься своими делами, пока мы со 100 % сохранностью доставляем любой вид их товара по городу.
За время работы я еще не замечал никаких недостатков. А плюсы в том, что ты не только хорошо зарабатываешь, но и всегда помогаешь другим.
Наша работа несет большую пользу людям
К сожалению, труд курьера в Казахстане ценится не очень высоко. Многие не понимают, что иногда приходится нелегко. Например, из-за пробок происходят вынужденные опоздания.
О принципах в профессии
Считаю, что не только в работе, но и в жизни нужно придерживаться одного принципа — в любой ситуации всегда оставаться человеком.
Как повлияла профессия
Благодаря профессии я стал более пунктуальным и точным.
Курьер должен также быть коммуникабельным, ответственным, уметь быстро осваиваться в любой ситуации.
О планах
Открыть собственный бизнес с курьерскими услугами и создать удобное приложение для клиентов и курьеров.