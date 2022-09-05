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«Властелин колец: Кольца власти» показал крупнейший старт в истории Amazon Prime Video
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Сегодня в 09:19

«Властелин колец: Кольца власти» показал крупнейший старт в истории Amazon Prime Video

В первый день сериал собрал у экранов 25 миллионов зрителей — лучшего результата не добивалось ни одно шоу за всю историю стриминга.

Премьера двух эпизодов прошла в 240 странах. Всего в первом сезоне будет восемь серий, последняя выйдет 14 октября. Сейчас уже идет подготовка съемок второго сезона — они должны будут проходить в Великобритании.

Источник: @kinopoisk

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