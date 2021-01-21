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Владелец TikTok запустил собственный платежный сервис
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Сегодня в 11:18

Владелец TikTok запустил собственный платежный сервис

Компания ByteDance запустила платежный сервис для китайской версии приложения TikTok — Douyin. Таким образом ByteDance планирует расширить свой бизнес в сфере электронной коммерции, пишет CNBC.

Пока сервис Douyin Pay работает только на территории Китая. Ранее пользователи Douyin, количество которых превышает 600 млн, могли оплачивать виртуальные подарки, токены и товары внутри приложения через сервисы Alipay от Alibaba и WeChat Pay от Tencent. По данным iResearch, на них приходится более 90% рынка мобильных транзакций в стране.

Источник: incrussia.ru

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