Владелец TikTok увеличил выручку на 130% в первом квартале 2020 года

Выручка ByteDance за первые три месяца года выросла более чем в два раза и достигла 40 млрд юаней —5,64 млрд $. По итогам года компания планирует заработать 200 млрд юаней.

Большую часть дохода компании приносит реклама в приложениях в Китае, но не в TikTok, а, например, в его локальной версии Douyin, а также в новостном агрегаторе Jinri Toutiao.

Во время карантина приложения IT-корпорации пользовались большой популярностью. По данным App Annie, в январе шесть из десяти самых популярных приложений принадлежали ByteDance.

Источник: adindex.ru