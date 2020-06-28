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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«Вкусвилл» зарегистрировал логотип для сервиса рекомендаций «Довериум»
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Сегодня в 09:48

«Вкусвилл» зарегистрировал логотип для сервиса рекомендаций «Довериум»

Роспатент 19 мая зарегистрировал заявку компании «Вкусвилл» на товарный знак «Довериум».

Сеть магазинов развивает сервис по рекомендациям товаров и услуг «Довериум» с сентября 2019 года.

«Вкусвилл» отбирает поставщиков по разным направлениям и проверяет их по нескольким пунктам: отзывы в открытых источниках, работа с клиентами, обратная связь. После этого сеть тестирует услугу на своих сотрудниках и затем, если товар или услуга прошли проверку, они попадают на витрину сайта.

Покупатель видит на сайте уже готовые предложения от проверенных поставщиков, а также может дать свои рекомендации по компаниям, которых еще нет в списке.

После того как пользователь купил услугу, «Вкусвилл» просит его оставить отзыв и начисляет за каждый 50 баллов, эквивалентно 50 рублям на карту «Вкусвилл» «Давайте дружить».

В настоящее время на маркетплейсе «Довериум» собраны предложения от 24 партнеров, еще 10 находятся в стадии тестирования, рассказала Литвинова.

Источник: rb.ru

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