«ВКонтакте» запустит отдельное приложение «VK Видео»

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит новый продукт — отдельное мобильное приложение платформы «VK Видео».

В октябре команда «ВКонтакте» представила видеоплатформу «VK Видео». Для этого в единую библиотеку были объединены видеоресурсы «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также все продукты компании VK.

Новый сервис станет доступен в 2022 году. «VK Видео» станет отдельным приложением с собственным поисковым сервисом и системой рекомендаций, построенной на специальных алгоритмах. Ежегодно пользователи смотрят свыше двух млрд видео, а авторы загружают больше 250 млн роликов. В сутки VK Видео собирает больше двух млрд просмотров.

Источник: incrussia.ru