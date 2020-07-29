«ВКонтакте» откроет блогерский дом

«ВКонтакте» объединит популярных авторов контента в одном доме. Жить и работать в нем будет группа блогеров-миллионников Dream Team House. Они будут снимать видео для сервиса «Клипы».

Постоянно проживать на площадке «Клипов» будут Диана Астер, Даня Милохин, Анастасия Усеева, Аня Покров, Артур Бабич, Артем Waterfork, Маха Горячева, Ваша Маруся, Олег Ликвидатор, Влад Неопознанный, Настя Рыжик, Саша Лыгалов, Никита Левинский и Ира Блан.

В дальнейшем соцсеть и команда блогеров планируют устраивать в доме различные спецпроекты: челленджи, конкурсы и эксклюзивные события.

Источник: rb.ru