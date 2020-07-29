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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«ВКонтакте» откроет блогерский дом
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Сегодня в 09:55

«ВКонтакте» откроет блогерский дом

«ВКонтакте» объединит популярных авторов контента в одном доме. Жить и работать в нем будет группа блогеров-миллионников Dream Team House. Они будут снимать видео для сервиса «Клипы».

Постоянно проживать на площадке «Клипов» будут Диана Астер, Даня Милохин, Анастасия Усеева, Аня Покров, Артур Бабич, Артем Waterfork, Маха Горячева, Ваша Маруся, Олег Ликвидатор, Влад Неопознанный, Настя Рыжик, Саша Лыгалов, Никита Левинский и Ира Блан.

В дальнейшем соцсеть и команда блогеров планируют устраивать в доме различные спецпроекты: челленджи, конкурсы и эксклюзивные события.

Источник: rb.ru

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#вконтакте #блогеры #клипы
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