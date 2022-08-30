«ВКонтакте» обновит дизайн личного профиля пользователей

Социальная сеть «ВКонтакте» сообщила о планах по внедрению нового дизайна личных профилей пользователей.

Пользователи площадки получать возможность создавать большие обложки с любыми фоновыми изображениями — от снимка любимой футбольной команды до анонса тех или иных мероприятий. При этом на самом заметном месте в профиле будет в автоматическом режиме размещаться наиболее актуальный контент с учетом интересов самого пользователя — у художника или дизайнера это будут изображения, а у музыканта — свежие треки. К прочей информации можно будет перейти по вкладкам.

Кроме того, профиль позволит размещать мини-приложения с сервисами для сетевой аудитории и подписчиков.