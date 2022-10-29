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Визажист Байнур Куштарбеков стал лауреатом Гран-при V World Championship 2022
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Сегодня в 10:43

Визажист Байнур Куштарбеков стал лауреатом Гран-при V World Championship 2022

Визажист из Кыргызстана Байнур Куштарбеков стал лауреатом Гран-при на международном чемпионате мира V World Championship 2022.

Кыргызстанец стал лауреатом Гран-при, участвуя в пяти номинациях. Он стал однократным золотым призером и трехкратным серебряным. В одной номинации занял четвертое место. Места визажист получил в категориях «Вечерний макияж в стиле Гэтсби», «Пин-Ап», «Фантазийный макияж» и «Свадебный макияж».

Теперь Куштарбекову предстоит поездка в другую страну для участия в финальной части конкурса.

Источник: kaktus.media

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