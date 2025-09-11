Visa и MBANK запустили первую волну инициативы She’s Next в Кыргызстане

Инициатива направлена на поддержку и развитие женского предпринимательства — 19 000$ для кыргызстанских предпринимательниц от Visa.

Visa, мировой лидер в сфере цифровых платежей, совместно с MBANK объявили о запуске первой волны глобальной инициативы She’s Next в Кыргызстане, направленной на поддержку и развитие женского предпринимательства.









Максатбек Ишенбаев, председатель правления MBANK

Мы в MBANK считаем, что развитие женского предпринимательства важно для экономики Кыргызстана. Именно поэтому партнерство с мировой компанией Visa в рамках глобальной инициативы She’s Next — это стратегически важное для MBANK направление. Мы видим свою задачу не только в том, чтобы предоставить женщинам-предпринимательницам Финансовые ресурсы, но и помочь им получить знания и навыки, необходимые для роста. Объединяя усилия с Visa, мы создаем платформу, где каждая участница, вне зависимости от масштаба ее бизнеса, сможет найти поддержку, получить экспертную оценку и, возможно, выиграть грант, который станет трамплином для ее проекта. Мы с нетерпением ждем старта инициативы и уверены, что она даст мощный импульс для развития женского предпринимательства по всей стране.

Сегодня все больше женщин в Кыргызстане выбирают путь предпринимательства, стремясь к профессиональной и финансовой независимости. По данным Министерства экономики и коммерции, в 2024 году доля женщины составляла около 40% бизнес-сообщества Кыргызстана. Они запускают новые продукты, создают рабочие места, двигают вперёд целые отрасли. Но вместе с этим женщины нередко сталкиваются с серьезными вызовами: от недостатка экспертизы, трудностей привлечения финансирования до необходимости совмещать бизнес и заботу о семье.

Чтобы помочь предпринимательницам в преодолении существующих барьеров и вызовов, компании Visa и MBANK запускают первую волну инициативы She’s Next в Кыргызстане. Участниц ждут новые знания, практические инструменты и возможности для развития собственного дела. Общий призовой фонд инициативы составляет 19 000 долларов США.

Каждая женщина, которая уже развивает бизнес или только задумывается об открытии собственного дела, может принять участие в инициативе. Для этого необходимо зарегистрироваться до 19 октября на платформе проекта. После регистрации участницы получат доступ к образовательным видеороликам и тестам. При успешном прохождении всех шести образовательных роликов и тестов, у предпринимательниц появится возможность подать бизнес-план на экспертную оценку. Экспертная комиссия отберет 20 лучших проектов, которые будут представлены на финале в Бишкеке. Шесть победительниц получат денежные гранты на создание или развитие собственного бизнеса.

Кристина Дорош, старший вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы

She’s Next — это глобальная инициатива Visa, которая с момента создания помогла сотням тысяч женщин по всему миру начать свой бизнес или масштабировать его. Сегодня мы в партнерстве с Mbank с большой радостью запускаем первую волну этой инициативы в Кыргызстане. В рамках программы участницы смогут расширить знания о бизнесе, развить деловые связи и получить шанс выиграть грант на развитие своего дела. Уверена, что программа вдохновит предпринимательниц из Кыргызстана на смелые шаги и большие достижения!

На мероприятии, посвященном запуску инициативы в Кыргызстане, MBANK объявил о дополнительной поддержке для предпринимательниц. Хотя банк уже предоставляет онлайн-кредиты для всех женщин, участвующие в She's Next получают более выгодные условия. Десять финалисток в категории «Действующий бизнес» смогут оформить кредиты на следующих льготных условиях:

— кредит без залога: до 500 000 сомов под 14% годовых

— кредит под поручительство или залог автотранспорта: до 750 000 сомов под 14% годовых

— кредит под залог недвижимости в кыргызских сомах: до 18 месяцев — 6% годовых; до 36 месяцев — 8% годовых; до 60 месяцев — 10% годовых; в долларах США: до 36 месяцев — 6% годовых; до 60 месяцев — 8% годовых.

Как принять участие в первой волне She’s Next в Кыргызстане?

Предпринимательницам необходимо зарегистрироваться на платформе She’s Next .

Прием заявок начнется 3 сентября.

В этом году предпринимательницы могут подать заявки в двух категориях: действующий бизнес и начинающий бизнес.





Этапы проекта

Регистрация. С 3 сентября по 19 октября кыргызстанским предпринимательницам необходимо зарегистрироваться на платформе She’s Next для участия в инициативе.

Образовательный этап. С 20 октября по 2 ноября все зарегистрированные участницы получат доступ к образовательной части инициативы, состоящей из шести лекций и шести тестов. После изучения материалов каждой лекции участницам будет предложено пройти проверочный тест. Успешное прохождение всех шести тестов позволит перейти на следующий этап.

Подача бизнес-планов. С 3 по 16 ноября после успешного прохождения всех шести тестов участницам откроется доступ к подаче бизнес-плана в одной из категорий — «Действующий бизнес» или «Начинающий бизнес».

Экспертная комиссия. С 17 ноября по 7 декабря эксперты выберут 20 лучших проектов — по 10 в каждой категории. Участницы, чьи бизнес-планы пройдут в финал, будут приглашены в Бишкек на She’s Next Pitch Day.

She’s Next Pitch Day. 12 декабря 20 финалисток примут участие в питчинге своих проектов на She’s Next Pitch Day в Бишкеке в двух категориях — «Действующий бизнес» и «Начинающий бизнес». По итогам питчинга жюри выберет шесть победительниц первой волны инициативы She’s Next, Empowered by Visa в Кыргызстане.

Новости инициативы и объявления о каждом этапе будут опубликованы на сайте проекта , а также в Instagram-аккаунтах Visa и MBANK .

О компании Visa

Visa — мировой лидер индустрии цифровых платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными организациями в более чем 200 странах и территориях.

Миссия компании — объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы способствовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики. Узнайте больше на сайте .

О компании ОАО «Мбанк»

ОАО «Мбанк» — первый цифровой банк Кыргызстана, работающий на основании лицензии Национального банка Кыргызской Республики #014. Миссия компании — развивать Кыргызстан, создавая лучшую цифровую экосистему нужных сервисов и инновационных решений для каждого.

MBANK — это современная финтех организация, которая предоставляет полный спектр как банковских услуг, так и life style сервисов через удобное и функциональное мобильное приложение. Банк стремится сделать финансовые операции максимально доступными, удобными и безопасными для всех жителей Кыргызстана, а также для тех, кто находится за пределами страны.