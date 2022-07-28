Винтажная мебель, муссовые десерты, глэмпинг — как предприниматели из Астаны создают модные востребованные проекты

Гульдана Сабит, 23 года, город — Астана, кондитер, сооснователь @cakes.mousse , @guldana.09009





Как все началось





Я родом из Кокшетау. В Астане живу пятый год.

Я больше четырех лет работала в сфере правильного питания на разных должностях. Но мне захотелось новизны, развития. Идея создания проекта появилась под Новый год. Руководитель нашей компании Амир поддержал мой интерес к муссовым тортам и предложил начать собственный проект @cakes.mousse.

Мы видели, что сегодня на рынки преобладают похожие десерты. Хотелось привнести что-то новое, выделиться из толпы, быть одними из первых в своем сегменте. Но муссовые десерты — это только начало. Дальше будет еще больше новинок.

О клиентах





Наши клиенты — современные люди, которые ищут что-то необычное. К нам приходят те, кто хочет попробовать интересные и красивые десерты. Многие из гостей стремятся удивить своих близких, поднять им настроение.





У нас есть постоянные клиенты, которые всегда возвращаются с отзывами и новыми заказами.

Как бизнес влияет на жизнь горожан





Мы привносим незабываемые эмоции в жизнь людей. Благодаря такой гамме вкуса и нежности у нас получилось завоевать внимание и любовь клиентов.

Советы предпринимателям





Занимайтесь тем, что любите. Меня действительно интересует кондитерское дело, поэтому бизнес развивается.

Еще помогает поддержка коллег и близких людей.

Эльвира Саханова, 34 года, город — Астана, основатель проекта @lyubimoe_kreslo





Как все началось





В Астану мы с семьей переехали из Уральска в 2017 году. У меня высшее экономическое образование, я работала в банках второго уровня. Но с детства питаю любовь к архитектуре былых времен и к вещам с историей. Поэтому в 2018 году увлеклась редизайном и реставрацией мебели. Сначала мне захотелось красивый письменный стол, потом кресло.

Я искала мебель в объявлениях на сайте olx.kz. Затем сама реставрировала и переделывала ее. Найдя очередной винтажный предмет, уговаривала супруга купить его. Утверждала, что это ценный и красивый предмет. В итоге захламила ими квартиру. А когда наступил 2020 год, и мы все сидели дома, стало совсем тесно! Поэтому я приняла решение расстаться со своим богатством.

Опубликовала свои находки на странице @lyubimoe_kreslo и на сайте olx.kz. Продала все в первый же день и получила много просьб о помощи в поиске подобной мебели. Сегодня актуален стиль Midcentury. Наша мебель из 1960-70-х годов как раз в этом стиле. К тому же люди стали более осознанными, задумались о том, что нужно беречь экологию и ресурсы, сортировать мусор, внедрять вторичное потребление.

О клиентах на то





Мы продаем мебель и другие предметы под реставрацию, чтобы клиент мог сам отреставрировать и вписать предмет в свой интерьер.

Все наши клиенты отзывчивы. Это творческие люди, дизайнеры, поклонники винтажа. Они ищут комфорт, красоту, тепло и уют, которые излучают наши предметы интерьера.





Помимо мебели, освещения и ковров, у нас можно приобрести винтажную посуду на страничке @vintageglass.store. Мы с подругой Айданой Матисаковой находим утерянные предметы из любимого бабушкиного сервиза, красивые вазы, фужеры и многое другое.

Как бизнес влияет на жизнь горожан





Мы помогаем городу уменьшить количество ненужной мебели. Сохранить экологию. Осознано потреблять ресурсы. Поселить частичку воспоминаний из детства в квартирах и домах астанчан.

Советы предпринимателям





Мой совет — не нужно ничего бояться, нужно действовать! Маленькие успехи вдохновляют на что-то большее! Занимайтесь любимым делом и будете вознаграждены за это.

Яна Федорцива, 31 год, город — Астана, фотограф, основатель проекта @kemping_dreamers





Как все началось





@kemping_dreamers — это семейный проект. Я родилась в Целинограде, а мой супруг из Атбасара.

Изначально мы хотели запустить красивые деревянные домики, но, к сожалению, найти свободную землю оказалось проблематично. Поэтому мы придумали более мобильную версию. Родилась идея приобрести трейлер — автодом. И сделать из него уютный кемпинг для отдыха.

О клиентах





Наши гости — это, прежде всего, ценители красоты и природы. К нам приезжало много людей, у которых была мечта иметь свой дом на колесах. Мы помогаем им хотя бы на один день воплотить мечту в реальность.





Как бизнес влияет на жизнь горожан





Все больше людей в Астане хотят проводить досуг вне города. Стараются уехать подальше, побыть наедине со своей половинкой или семьей. И мы помогаем горожанам проводить качественный и комфортный досуг.

Советы предпринимателям





Наш проект еще не до конца реализован. В планах поставить еще несколько трейлеров, сделать для каждого свою зону для отдыха. Я бы хотела запустить наш проект в Алматы, в горах.

Советую городским предпринимателям не бояться делать что-то новое, отличающееся от других.

Даурен Тулебаев, город — Астана, генеральный директор IT-холдинга Kazdream, основатель проекта @sup_board_club





Как все началось





Я из Павлодара. Живу в Астане с 2011 года.

В 2017 году я путешествовал по США и какое-то время находился в Лос-Анджелесе. Проезжая мимо бухты, заметил группу людей, стоящих на серферных досках с веслами в руках. Тогда удивился и заинтересовался процессом. Они называли это SubBoard. В тот же день я нашел место по прокату и взял сап на три часа. Был даже момент, когда в ходе прогулки по бухте рядом с моей доской плыл морской котик. Сначала я испугался, потом приятно удивился.

По возвращению в Казахстан искал подобные доски, но смог только заказать. Сначала я купил одну для себя, а потом возникла идея открыть Сапборд клуб и познакомить наших людей с данным видом спорта.

О клиентах





Люди приходят совершенно разные. Но остаются те, кому интересны прогулки по воде, возможность побыть с самим собой наедине, спорт и что-то новое. Еще у нашего клуба есть одно отличие: весь доход от досок идет на благотворительность, в фонд «+1». Поэтому все наши клиенты — люди, неравнодушные к жизни другим.





Как бизнес влияет на жизнь горожан





У нас в Астане, к сожалению, не так много мест, где люди могут активно провести свой отдых. К примеру, в Алматы есть горы, и алматинцы активно занимаются горнолыжным спортом зимой, а летом совершают пешие походы. Но у нас есть Ишим и куча других водоемов. Поэтому в нашем городе можно активно развивать сапбординг, чем мы и занимаемся.

Советы предпринимателям





Развивать проект помогает интерес людей и изначальная цель проекта. А наша цель — увеличивать доход, чтобы помочь большему количеству людей.

Главный совет для городских предпринимателей — любить наш замечательный город и его жителей.

Айсаным Кастеева, 27 лет, город — Астана, художник по костюмам, @aisanym_qasteeva

Как все началось





Я живу в Астане с 2005 года. У меня интересная профессия. Я художник по костюмам кино и телевидения. Работаю в сфере создания национальной одежды для артистов. Шью свадебные наряды и одежду для тех, кто ценит эксклюзивную ручную работу в национальном стиле.





В университете каждый год нужно было выставлять свои работы — костюмы. На одной из таких выставок мы с супругом нашли свой стиль и направление. Наши наряды — это произведения искусства. Для нас важна каждая деталь — мы шьем вручную. Например, мы долго искали ткани для нарядов. Нам необходима была колоритная ткань с орнаментом. И в итоге муж предложил самостоятельно их изготовить.

О клиентах





К нам приходят ценители, которые восторгаются национальным колоритом, любят традиционные узоры и орнаменты. Это люди, которые хотят сохранить традиции в элементах своей одежды, в украшениях и аксессуарах. Именно это и объединяет заказчиков.

Как бизнес влияет на жизнь горожан





Благодаря нашей одежде и аксессуарам астанчане носят в себе частичку казахской культуры. Мы помогаем молодежи сквозь призму современного стиля оставаться верными своим корням.

Советы предпринимателям





Всем предпринимателям я советую больше работать над аккаунтами в социальных сетях. Подавайте ваши товары красиво! Мало сделать фотографию на телефон и выложить. Я творчески подхожу к каждому костюму или изделию. Мы работаем с фотографами, видеографами, моделями. Это большие затраты, но мы рассматриваем их как инвестиции в развитие.