Венгрия, Мальдивы, Черногория: 12 стран, где казахстанцы смогут отдохнуть осенью

Грузия









Стоимость перелета из Нур-Султана в Кутаиси и обратно от 60 000 тг

Стоимость перелета из Алматы в Кутаиси и обратно от 60 000 тг

Стоимость ночи в отеле 3 звезды от 16 000 тг

Стоимость ночи в отеле 4 звезды от 28 000 тг

Правила въезда: виза не требуется. Обязательно иметь при себе паспорт вакцинации и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного за 72 часа, и заполнить форму упрощенного въезда в страну. Также на третьи сутки нужно сдать тест еще раз.

Что посмотреть: река Риони, храм Баграта, фонтан Колхида, здание Парламента, синагоги в еврейском квартале, канатная дорога, белый мост, музей Окрос Чардахи.





ОАЭ









Стоимость перелета из Нур-Султана в Абу-Даби и обратно от 90 000 тг

Стоимость перелета из Алматы в Абу-Даби и обратно от 45 000 тг

Стоимость ночи в отеле 3 звезды от 15 000 тг.

Стоимость ночи в отеле 4 звезды от 18 000 тг.

Правила въезда: ПЦР-справка с отрицательным результатом на английском и арабском языках, сделанная не менее чем за 72 часа, то же правило действует и на обратном пути.

Что посмотреть: Дворец Эмиратов, набережная с обилием зелени и фонтанами, музеи, улица Корниш, оазис и зоопарк Аль-Айна.





Венгрия









Стоимость перелета из Нур-Султана в Будапешт и обратно от 90 000 тг

Стоимость перелета из Алматы в в Будапешт и обратно от 117 000 тг

Стоимость ночи в отеле 3 звезды от 41 000 тг

Стоимость ночи в отеле 4 звезды от 50 000 тг

Правила въезда: Венгрия — первая европейская страна, признавшая казахстанские паспорта вакцинации, поэтому необходим паспорт или отрицательный результат ПЦР-теста на английском языке, туристическая виза, которые выдает Генеральное Консульство Венгрии в Алматы.

Что посмотреть: исторические соборы, фонтаны и купальни, амфитеатр и развалины древнего города Аквинкума в районе Визиварош, набережная и улочка Ваци в Пеште и многое другое.





Украина









Стоимость перелета из Нур-Султана в Киев и обратно от 120 000 тг

Стоимость перелета из Алматы в Киев и обратно от 110 000 тг

Стоимость ночи в отеле 3 звезды от 16 000 тг

Стоимость ночи в отеле 4 звезды от 28 000 тг

Правила въезда: казахстанцам необходимо наличие страхового полиса, паспорт вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-теста на антитела. Также не вакцинированным нужно установить на телефон приложение «Вдома». После въезда в страну необходимо сдать ПЦР-тест повторно или пройти самоизоляцию.

Что посмотреть: исторические памятники, музеи и мемориалы, набережная вдоль Днепра, живые выступления в барах.





Турция









Стоимость перелета из Нур-Султана в Стамбул и обратно от 144 000 тг

Стоимость перелета из Алматы в Стамбул и обратно от 150 000 тг

Стоимость ночи в отеле 3 звезды от 21 000 тг

Стоимость ночи в отеле 4 звезды от 44 000 тг

Правила въезда: справка о вакцинации, или перенесенной болезни в течении полугода, или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа.

Что посмотреть: мечети и дворцы, базары и парки, небоскреб Сапфир с видом на город, множественные музеи, улочки с обилием вкусной еды.





Беларусь









Стоимость перелета из Нур-Султана в Минск и обратно от 148 000 тг

Стоимость перелета из Алматы в Минск и обратно от 147 000 тг

Стоимость ночи в отеле 3 звезды от 26 000 тг

Стоимость ночи в отеле 4 звезды от 54 000 тг

Правила въезда: иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не менее чем за 72 часа, и паспорт.

Что посмотреть: музеи, кинотеатр «Центральный», проспект Независимости, красный костел, Троицкое предместье, парки и скверы.





Армения









Стоимость перелета из Нур-Султана в Ереван и обратно от 168 000 тг

Стоимость перелета из Алматы в Ереван и обратно от 168 000 тг

Стоимость ночи в отеле 3 звезды от 9 000 тг

Стоимость ночи в отеле 4 звезды от 14 000 тг

Правила въезда: необходимо предоставить сертификат вакцинации или негативный результат ПЦР-теста на двух языках — на армянском, английском или русском языках, сделанный за 72 часа.

Что посмотреть: музеи, коньячный завод, рынки, торговые центры и галереи, площадь Republic Square, парк Цицернакаберд и Кавказские горы.





Черногория









Стоимость перелета из Нур-Султана в Подгорицу и обратно от 190 000 тг

Стоимость перелета из Алматы в Подгорицу и обратно от 180 000 тг

Стоимость ночи в отеле 3 звезды от 40 000 тг

Стоимость ночи в отеле 4 звезды от 49 000 тг

Правила въезда: необходимо иметь при себе справку ПЦР-теста с отрицательным результатом, который был сделан за 72 часа. В первый день пребывания туристам необходимо зарегистрироваться в отделении черногорской полиции или гостинице. До конца октября 2021 года казахстанцы могут находиться в Черногории до 30 дней без оформления визы.

Что посмотреть: древние памятники, храмы и монастыри, курорты и пляжи, мост на Рибнице, республиканскую площадь и другие достопримечательности.





Египет









Стоимость перелета из Нур-Султана в Шарм-Эль-Шейх и обратно от 150 000 тг

Стоимость перелета из Алматы в Шарм-Эль-Шейх и обратно от 220 000 тг

Стоимость ночи в отеле 4 звезды от 27 000 тг

Правила въезда: ПЦР-справка с отрицательным результатом на двух языках: английском и русском, туристическая виза, которую оформляют по прибытию в аэропорт.

Что посмотреть: подводный мир Акабского залива, коралловые рифы, Цветной каньон, гора Синай и монастырь Святой Екатерины.





Польша









Стоимость перелета из Нур-Султана в Варшаву и обратно от 270 000 тг

Стоимость ночи в отеле 3 звезды от 23 000 тг

Стоимость ночи в отеле 4 звезды от 31 000 тг

Правила въезда: нужен сертификат вакцинации на двух языках или ПЦР-тест в течение 48 часов, при отрицательном результате необходим карантин и оформление шенгенской визы.

Что посмотреть: музеи и парки, дворцы и площади, зоопарк, Старе Място, большой театр Варшавы, колонна Сигизмунда и Краковское предместье.





Южная Корея





Стоимость перелета из Нур-Султана в Сеул и обратно от 288 000 тг

Стоимость перелета из Алматы в Сеул и обратно от 288 000 тг

Стоимость ночи в отеле 3 звезды от 29 000 тг

Стоимость ночи в отеле 4 звезды от 64 000 тг

Правила въезда: необходимо предъявить справку о негативном результате ПЦР-теста, сделанную за 72 часа до полета.

Что посмотреть: исторический дворец Кенбок и Чхандок, Сеульская башня, улица Мендон, район Букчон и многое другое.





Мальдивы









Стоимость перелета из Нур-Султана в Мале и обратно от 305 000 тг

Стоимость перелета из Алматы в Мале и обратно от 301 000 тг

Стоимость ночи в отеле 3 звезды от 122 000 тг

Стоимость ночи в отеле 4 звезды от 124 000 тг

Правила въезда: при себе иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее, чем за 96 часов, паспорт сроком действия не менее 6 месяцев, распечатанные копии авиабилета в обе стороны, медицинскую страховку на двух языках и ваучер с подтвержденным размещением.

Что посмотреть: дворец Мулиаге, часовня Меду Зиярат, тенистный парк Джумури-Майдан, Национальный музей и пляжи.