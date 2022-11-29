Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/741/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/741f768480963d2fbdfb6fe629025a4a.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
vena-london-parizh-gde-zhivut-i-rabotayut-startapery-iz-central-noy-azii
Вена, Лондон, Париж. Где живут и работают стартаперы из Центральной Азии
231
Главная
/
Наши в мире

Сегодня в 11:45

Вена, Лондон, Париж. Где живут и работают стартаперы из Центральной Азии

Рассказываем о стартаперах из Центральной Азии, которые развиваются в Европе.

Эдиль Ажибаев, picVpic, @croc_edil

Эдиль Ажибаев.jpg


Эдиль Ажибаев родился в Караганде, а позже его семья переехала в Кыргызстан. Он основатель нескольких международных инновационных стартапов. Занимается проектом picVpic, который прошел три раунда инвестиций и получил финансирование от инвесторов в Англии, Америке и Европе.


Владимир Ким

Владимир Ким


Владимир окончил AUCA в Бишкеке. Позже переехал в Вену, где получил степень магистра.

Теперь Владимир основатель нескольких стартапов в Европе. Один из них был участником Axel Springer und Porsche — одного из крупнейших акселераторов.


Назерке Калидолда, Exponential, @calidolda

Назерке Калидолда.jpg


IT-специалист из Казахстана — Назерке Калидолда раньше работала в парижском офисе Google. До работы в Big Tech девушка окончила Назарбаев Университет и даже представляла научную работу на конференции по робототехнике и автоматизации в Сингапуре.

После ухода из Google она разрабатывала стартап L’accent. Теперь ведет свой проект Exponential Program и помогает девушкам устроиться на стажировку в такие компании, как Google.


Чингисхан Казахстан, bondi, @chingiskhan.kazakhstan

чингисхан казахстан.jpg


Чингисхан — сооснователь стартапа по шерингу электротранспорта Bondi в Нидерландах. Свой стартап он создал вместе с другом из Университета прикладных наук Арнема и Неймегена. Сегодня стоимость компании оценивается в несколько миллионов евро.

За время учебы казахстанец входил в топ-5 лучших студентов-предпринимателей, а также попадал в список 25 самых перспективных молодых людей до 25 лет в Нидерландах.


Данияр Турмухамбетов, Matrix Mill

Данияр Турмухамбетов


Данияр Турмухамбетов — сооснователь стартапа Matrix Mill, который в последствие выкупили создатели Pokеmon Go.

После учебы в КТЛ Данияр поступил в КБТУ на специальность «Информационные системы». В том же году выиграл грант на обучение в университете Tsinghua в Пекине. Теперь работает в компании Niantic в Лондоне.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#нашивмире #стартап #бизнес #предприниматель #европа
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Наши в Google. Алихан Окас о том, как подготовиться к интервью и работать в Ирландии
2004
Walmart, Gucci, KPMG — соотечественники о работе в крупных компаниях за рубежом
1567
14 крупных компаний в Закавказье, где можно построить карьеру
1402
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.