Вена, Лондон, Париж. Где живут и работают стартаперы из Центральной Азии

Рассказываем о стартаперах из Центральной Азии, которые развиваются в Европе.













Эдиль Ажибаев родился в Караганде, а позже его семья переехала в Кыргызстан. Он основатель нескольких международных инновационных стартапов. Занимается проектом picVpic, который прошел три раунда инвестиций и получил финансирование от инвесторов в Англии, Америке и Европе.







Владимир окончил AUCA в Бишкеке. Позже переехал в Вену, где получил степень магистра.

Теперь Владимир основатель нескольких стартапов в Европе. Один из них был участником Axel Springer und Porsche — одного из крупнейших акселераторов.







IT-специалист из Казахстана — Назерке Калидолда раньше работала в парижском офисе Google. До работы в Big Tech девушка окончила Назарбаев Университет и даже представляла научную работу на конференции по робототехнике и автоматизации в Сингапуре.

После ухода из Google она разрабатывала стартап L’accent. Теперь ведет свой проект Exponential Program и помогает девушкам устроиться на стажировку в такие компании, как Google.







Чингисхан — сооснователь стартапа по шерингу электротранспорта Bondi в Нидерландах. Свой стартап он создал вместе с другом из Университета прикладных наук Арнема и Неймегена. Сегодня стоимость компании оценивается в несколько миллионов евро.

За время учебы казахстанец входил в топ-5 лучших студентов-предпринимателей, а также попадал в список 25 самых перспективных молодых людей до 25 лет в Нидерландах.





Данияр Турмухамбетов , Matrix Mill







Данияр Турмухамбетов — сооснователь стартапа Matrix Mill, который в последствие выкупили создатели Pokеmon Go.

После учебы в КТЛ Данияр поступил в КБТУ на специальность «Информационные системы». В том же году выиграл грант на обучение в университете Tsinghua в Пекине. Теперь работает в компании Niantic в Лондоне.