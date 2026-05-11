Велосообщества Узбекистана: от воскресных выездов до бреветов на 2000 километров

Велоинфраструктура Узбекистана активно развивается за последние годы: в Ташкенте проложили десятки километров велодорожек, открыли байк-шеринг и олимпийский велодром на 2200 мест. Собрали подборку из действующих сообществ и информацию по инфраструктуре.

Любительские сообщества

Велосообщество Узбекистана, @cyclecomuz

Сообщество велосипедистов Ташкента и регионов. В Telegram-группе больше 800 участников, там же есть отдельный велорынок @buysellvelo . Параллельно работает группа Bike Therapy на Facebook , где собирают людей на групповые выезды в неформальном формате. Подходит и новичкам, которые ищут компанию, и опытным райдерам.

Audax, audax.uz

Сообщество рандоннеров Узбекистана, член Всемирной ассоциации рандоннеров Randonneurs Mondiaux и Парижского велоклуба Audax Club Parisien. Рандоннинг — это длинные некоммерческие веломарафоны: участники проезжают 200, 300, 400, 600 и более километров в установленное время без посторонней помощи. Клуб проводит официальные серии бреветов по Узбекистану. Главные супермарафоны — Silk Route-1200k от Ташкента через Самарканд и Бухару и новый Great Silk Road-2000k. Для участия не нужно быть членом клуба или федерации, достаточно велосипеда и страховки.

Rider shop

Магазин в ЦУМе, который параллельно собирает райдеров на групповые выезды на даунхил-трассы — в Заамин и Амирсой. Подходит тем, кто хочет осваивать горный велосипед в компании, а не самостоятельно.

Peak.uz, @peakuz

Telegram-чат для любителей outdoor-активностей в Узбекистане, в том числе велопоездок. Сюда удобно заходить, если велосипед — это часть более широких интересов: треккинг, кемпинг, восхождения.





Спортивные клубы и федерация

OU7 Cycling Team, @cyclingteam_tashkent

Профессиональная континентальная команда Узбекистана с лицензией UCI, основана в 2022 году по постановлению президента «О комплексных мерах по развитию велоспорта». В 2025 году команда сменила название на OU7 Cycling Team. Участвует в международных шоссейных гонках. Параллельная женская команда Tashkent City Women Professional Cycling Team была расформирована в конце сезона 2024 года после квалификации на Олимпиаду в Париже.

Федерация велоспорта Узбекистана, velosport.uz

Администратор шоссейного и трекового направления. При Федерации работают спортивные школы, которые готовят резерв для национальных и международных соревнований.

Велоинфраструктура Ташкента

В августе 2025 года в Ташкенте официально завершили строительство Олимпийского городка площадью более 100 гектаров. На территории велодром на 2200 мест с многофункциональным покрытием, который соответствует требованиям Международного олимпийского комитета. Сам городок строился к Юношеским азиатским играм 2025 года, но по решению Олимпийского совета Азии игры перенесли в Бахрейн. Ташкентский Олимпийский городок планируют использовать как тренировочную базу будущего Института олимпийского резерва.

Где кататься

В 2025 году от развязки на Паркентской улице и Ахангаранском шоссе открыли широкую велодорожку со знаками и разметкой. От моста ТАПОиЧ до парка «Новый Узбекистан» проложили непрерывную велопешеходную дорожку длиной восемь километров. Набережная канала Анхор от парка до Humo Arena — спокойный маршрут под кронами деревьев. Велодорожка от метро Buyuk Ipak Yo'li до перекрестка Абая и улицы Алишера Навои выходит к Ташкент-Сити.

Важное обновление: с 1 апреля 2026 года кататься в Ботаническом саду Ташкента запрещено — дирекция закрыла въезд для велосипедистов в целях безопасности посетителей.

Большинство парков работают с 08:00 до 23:00.

Где взять велосипед

Q.Watt — городской сервис байк-шеринга, велосипеды держат в хорошем состоянии.

Городские прокаты на Голубых куполах и Бродвее — велосипеды в среднем техническом состоянии.

Прокат в Газалкенте — для выездов за город. Telegram: @Veloprokatmasterskoy .

Магазины и мастерские





Dakam — премиальный сегмент рядом с Humo Arena.

Just Roll — мастерская на Ц-1, специализируется на классических велосипедах.

Rider — магазин в ЦУМе, средний и бюджетный сегмент, плюс снаряжение.

Velo Market — магазин и мастерская недалеко от Малики.

Velozapchasti