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Великобритания, Япония и Австралия — как устроена студенческая жизнь в лучших вузах мира
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Сегодня в 18:17

Великобритания, Япония и Австралия — как устроена студенческая жизнь в лучших вузах мира

Лучше, чем студенты об учебе не расскажет никто. Собрали список из YouTube-каналов, которые посвящены образовательному процессу и жизни за рубежом.


Ekaterina Osipova

Автор изучает астрофизику в Англии. В роликах, она показывает будни студентов, особенности жизни в другой стране, делится интересными советами и образовательными лайфхаками.

Среди плейлистов можно найти ролики о системе образования, мотивации и экзаменах.


«Гарвард Оксфорд»




Автор — преподаватель в топовых вузах мира, с многолетним опытом. Он получил степень PhD в Ирландии, затем больше пяти лет преподавал в Oxford University, а в 2017 году стал лектором Brighton University.

На канале выкладывается информация для тех, кто хочет поступать в лучшие вузы Европы, США, и не только. Полезная рубрика — интервью со студентами, которые уже обучаются на разных программах, можно узнать об их опыте, ошибках и правильных решениях.


Inga Kits




Инга — студентка из Японии. С 2018 года она снимает ролики об особенностях жизни в стране, показывает свои учебные будни и делится впечатлениями от местной кухни.

Будет интересно тем, кто хочет понять японский менталитет и найти места, которые стоит посетить.


Azhara's Daily




Lifestyle-блог о жизни студента в Южной Корее. В роликах автор рассказывает о поступлении, особенностях жизни в Корее и студенческой жизни.

Формат влога дает возможность проникнуться впечатлениями и понять, подходит ли вам жизнь в Корее. А одно из последних видео — о концерте BTS — точно стоит посмотреть всем фанатам.


Yana Drapkina-Uehara




Канал о том, как начать международную карьеру с помощью образования за рубежом. В плейлистах собрано большое количество роликов на разные темы, от того, как выбрать страну и университет до интервью с представителями топовых вузов.

Кроме образовательного контента на канале много рекомендаций по развитию soft skills, например, нетворкинга.


Sebastian Pirie




Англоязычный канал про жизнь и учебу студента-медика в University of Sydney. Автор делится советами и приглашает зрителей учиться вместе с ним.

Если вам интересно узнать, как учиться медицине в онлайн-формате или, что говорят на лекциях в одном из лучшем медицинском вузе, вам будет интересен канал.


Katie Tracy




Кэти — студентка из Филиппин, которая поступила в Cornell University. В качестве основной специальности девушка выбрала «Информационные технологии», а в качестве minor — «Писательское творчество». На канале будет интересно тем, кто заинтересован данными областями.

Автор рассказывает о процессе подготовки и поступления, жизни в топовом вузе и делится советами для иностранных студентов.


Sienna Santer




Сиенна — студентка университетов Oxford и Harvard. На своем канале рассказывает о личном опыте поступления, сдаче экзаменов и показывает, как выглядит жизнь зарубежного студента.

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