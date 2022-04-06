Великобритания планирует выпускать собственные NFT

Правительство Великобритании объявило о планах по выпуску собственных NFT, стремясь стать мировым лидером на рынке криптовалют.
В число планов страны вошли:
— включение стейблкоинов в платежную систему Великобритании
— проведение консультаций по вопросам регулирования торговли другими криптовалютами, включая биткоин
— рассмотрение правового статуса организаций, предоставляющих финансовые услуги на основе блокчейна
— создание группы по взаимодействию с криптоактивами.
Великобритания также обратит внимание и на другие аспекты криптовалют, включая Web.
Источник: incrussia.ru