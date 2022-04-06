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Великобритания планирует выпускать собственные NFT
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Сегодня в 09:32

Великобритания планирует выпускать собственные NFT

Правительство Великобритании объявило о планах по выпуску собственных NFT, стремясь стать мировым лидером на рынке криптовалют.

В число планов страны вошли:

— включение стейблкоинов в платежную систему Великобритании

— проведение консультаций по вопросам регулирования торговли другими криптовалютами, включая биткоин

— рассмотрение правового статуса организаций, предоставляющих финансовые услуги на основе блокчейна

— создание группы по взаимодействию с криптоактивами.

Великобритания также обратит внимание и на другие аспекты криптовалют, включая Web.

Источник: incrussia.ru

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#криптовалюта #технологии #великобритания #биткоин #nft
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