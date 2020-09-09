VegApple. Алматинское производство безглютеновых продуктов, которому нет аналогов

Юлия Грошева, город — Алматы, основатель и директор @vegapple.kz

Татьяна Плотникова, город — Алматы, партнер @vegapple.kz

Как все начиналось

Юлия. Идея создать проект пришла банально — я хотела кормить себя и детей качественной продукцией. При этом это должно быть быстро, вкусно и полезно. Мы привыкли, что, если направление «веган», то кроме спаржи, припаренной кипятком, и отварной моркови, больше блюд нет.



Мыслей, с чего начать, было много — от колбасы до хлеба. Я начала с домашнего полезного фастфуда, а именно замороженных полуфабрикатов. Это был привычный продукт, но в ином исполнении. В начале 2020 года у компании появился партнер — Татьяна Плотникова, она также клиент компании со дня основания.





Татьяна. Компании VegApple уже больше двух лет. Когда Юлия создавала ее, то хотела видеть на полках супермаркетов продукт, который не страшно дать детям. Так родились рецепты без глютена, сахара и продуктов животного происхождения.



Юлия. Весь наш ассортимент — гипоаллергенное питание, подходящее для разного вида диет, от лечебных до антиэйдж-программ. Наши клиенты — осознанные люди, часто мамы, которые заботятся о семьях и в поисках качества. А наш продукт — это пища без вреда. Никаких красителей, консервантов, лактозы, рафинированных продуктов, даже от орехов в большинстве рецептов мы отказались.

О концепции и что такое безглютеновые продукты

Мы не в финальной точке развития, постоянно совершенствуем рецепты. Например, три месяца назад решили оказаться от покупных безглютеновых смесей.







Суть концепции — полезные продукты, которые можно всем



. Моя задача — создать собственную мучную смесь не только без глютена, но и без крахмала или добавления белого риса. Я обожаю зеленую гречку за уникальный состав, не зря ее считают суперфудом на Западе, поэтому за основу взяла ее. Гречка повела себя прекрасно, но придала тесту фиолетовый цвет. Его мы скорректировали куркумой и отправили новинку друзьям и постоянным клиентам. Все получилось.





Гречневое тесто гораздо устойчивее в процессе всех видов приготовления, а также имеет ненавязчивый вкус. Мы изучили глобальный рынок и не нашли аналогов. Есть рецепты для домашней кулинарии, но купить такой продукт в супермаркете и уже через 15 минут положить в тарелку можно только в Казахстане.



Татьяна. Упаковка тоже наша большая гордость. В Алматы мы производим и продаем замороженный хлеб, который хотелось красиво и экологично упаковать.



Большая часть упаковки для полуфабрикатов не подлежит переработке. Это не умысел производителей, а необходимость — иначе продукт может не дожить до покупки. Мы изучали образцы европейских продуктов и американских. В итоге в сотрудничестве с дизайнером из Германии мы создали коробочку-шкатулку из картона, собранную без единой капли клея, по принципу оригами. Внутри используется полипропиленовый пакетик, но и он подлежит переработке.





Как устроен бизнес

Юлия. Наше производство расположено в Алматы, пока мы не планируем децентрализацию. Поэтому наш продукт отправляется на полки столичных супермаркетов в специальных машинах с терморежимом. Это дорого и не всегда доступно, мы подстраиваемся под график транспортных компаний, но пока других вариантов нет. А порадовать жителей столицы нам важно.



Помимо Нур-Султана и Алматы наш продукт можно найти в Талдыкоргане, и в скором времени мы начинаем партнерство с супермаркетом из Караганды.



Мы с Таней вместе занимаемся развитием, стратегией, делим задачи по мере поступления. Операционная часть целиком на мне и сотрудниках производства — поварах и менеджере цеха. Таня занимается маркетингом и PR.





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Мы из маленького крафтового производства превратились в поставщика крупнейших ретейлеров



ть кассовый разрыв, бывают сложности во время доставки или потери на стороне супермаркетов. Но это наш путь, мы видим результаты труда и верим в успех.

О пользе для алматинцев

, поэтому задумываемся об аутсорсинге части задач и привлечении в команду новых профессионалоЕс

Татьяна. Мы считаем, что это наступление новой эры. Помните, когда на полки супермаркетов хлынул поток малосъедобных продуктов в красивых фантиках со сроком годности до 2035 года? Глаза разбежались от изобилия, а потом появились шутки про то, что мы уже все законсервированы и окрашены в натуральные цвета.



Следующий этап — домашние производители. Герои-энтузиасты, которые делали потрясающий продукт на своих кухнях из любви к искусству. Они почти ничего не зарабатывали и не могли масштабироваться без упаковки, сертификатов и с продуктом, который к вечеру начинает прокисать.





Мы одни из первых, но это только начало.







Такие, как мы — эволюционный шаг от кухни до профессионального цеха и безопасного продукта в упаковке

Юлия. Осознанность растет, спрос рождает предложение, и через десять минут рынок изменится полностью. Например, сейчас рынок альтернатив молока повлиял на молочную индустрию. В магазинчиках у дома можно купить овсяное молочко, что казалось безумием еще пять лет назад. И потребление молока снижается даже в таких «молочных» странах, как Нидерланды.



Похожая ситуация будет и с другими продуктами. Нам важно совместить свои мечты с требованиями времени. Пока это удается. На 2020 и 2021 годы планы огромны — это и новые линейки порционных снэков, травяного чая, смузи, и географическая экспансия — первые экспортные поставки.



Но мы не сильно торопимся, потому что важно расти сбалансированно, чтобы сохранить качество маленького крафтового производства, несмотря на серьезные объемы.