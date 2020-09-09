VegApple. Алматинское производство безглютеновых продуктов, которому нет аналогов

Юлия Грошева, город — Алматы, основатель и директор @vegapple.kz
Татьяна Плотникова, город — Алматы, партнер @vegapple.kz
Как все начиналось
Мыслей, с чего начать, было много — от колбасы до хлеба. Я начала с домашнего полезного фастфуда, а именно замороженных полуфабрикатов. Это был привычный продукт, но в ином исполнении. В начале 2020 года у компании появился партнер — Татьяна Плотникова, она также клиент компании со дня основания.
Юлия. Весь наш ассортимент — гипоаллергенное питание, подходящее для разного вида диет, от лечебных до антиэйдж-программ. Наши клиенты — осознанные люди, часто мамы, которые заботятся о семьях и в поисках качества. А наш продукт — это пища без вреда. Никаких красителей, консервантов, лактозы, рафинированных продуктов, даже от орехов в большинстве рецептов мы отказались.
О концепции и что такое безглютеновые продукты
Юлия. Суть концепции — полезные продукты, которые можно всем. Мы не в финальной точке развития, постоянно совершенствуем рецепты. Например, три месяца назад решили оказаться от покупных безглютеновых смесей.
Суть концепции — полезные продукты, которые можно всем
Я люблю экспериментировать и сама создала большинство рецептов. Моя задача — создать собственную мучную смесь не только без глютена, но и без крахмала или добавления белого риса. Я обожаю зеленую гречку за уникальный состав, не зря ее считают суперфудом на Западе, поэтому за основу взяла ее. Гречка повела себя прекрасно, но придала тесту фиолетовый цвет. Его мы скорректировали куркумой и отправили новинку друзьям и постоянным клиентам. Все получилось.
Татьяна. Упаковка тоже наша большая гордость. В Алматы мы производим и продаем замороженный хлеб, который хотелось красиво и экологично упаковать.
Большая часть упаковки для полуфабрикатов не подлежит переработке. Это не умысел производителей, а необходимость — иначе продукт может не дожить до покупки. Мы изучали образцы европейских продуктов и американских. В итоге в сотрудничестве с дизайнером из Германии мы создали коробочку-шкатулку из картона, собранную без единой капли клея, по принципу оригами. Внутри используется полипропиленовый пакетик, но и он подлежит переработке.
Как устроен бизнес
Помимо Нур-Султана и Алматы наш продукт можно найти в Талдыкоргане, и в скором времени мы начинаем партнерство с супермаркетом из Караганды.
Мы с Таней вместе занимаемся развитием, стратегией, делим задачи по мере поступления. Операционная часть целиком на мне и сотрудниках производства — поварах и менеджере цеха. Таня занимается маркетингом и PR.
Мы из маленького крафтового производства превратились в поставщика крупнейших ретейлеров
Сейчас сложный период, так как специфика производства в том, что объемы и доходы растут непропорционально. Есть кассовый разрыв, бывают сложности во время доставки или потери на стороне супермаркетов. Но это наш путь, мы видим результаты труда и верим в успех.
О пользе для алматинцев
Следующий этап — домашние производители. Герои-энтузиасты, которые делали потрясающий продукт на своих кухнях из любви к искусству. Они почти ничего не зарабатывали и не могли масштабироваться без упаковки, сертификатов и с продуктом, который к вечеру начинает прокисать.
Такие, как мы — эволюционный шаг от кухни до профессионального цеха и безопасного продукта в упаковке
Похожая ситуация будет и с другими продуктами. Нам важно совместить свои мечты с требованиями времени. Пока это удается. На 2020 и 2021 годы планы огромны — это и новые линейки порционных снэков, травяного чая, смузи, и географическая экспансия — первые экспортные поставки.
Но мы не сильно торопимся, потому что важно расти сбалансированно, чтобы сохранить качество маленького крафтового производства, несмотря на серьезные объемы.