Vegan.uz. Об уникальном веганском кафе в Ташкенте

Анна Олейник, 36 лет, родной город — Ташкент, предприниматель







Как все началось





Я рано начала печь десерты, с 15 лет. Случилось это не по моему желанию, а по нужде — маму уволили и на другую работу уже не брали.



Мы развивались, стали делать свадебные торты и продавать свои десерты в ресторанах и магазинах. Тогда у меня были попытки делать кондитерский бизнес, но не было ресурсов, и в приоритете был мой маленький ребенок.





В этом же возрасте, когда начала печь, в 15-16 лет, по состоянию здоровья и убеждениям я попробовала вегетарианство. Было трудно, потому что в семье меня не поддерживали. Через четыре-пять лет я забеременела, меня напугали врачи, и я снова начала есть мясо. Но я не знала, что нельзя так резко менять рацион, поэтому были последствия. К 30 годам поняла, что плохо себя чувствую. Врачи говорили, что все в норме, но я решила сама разобраться, начала читать литературу, собрала много информации. Потом пыталась внедрять полученные знания в работе, придумывала полезные позиции для ресторанов, но продолжала работать кондитером. Тогда руководство заведений не понимало, как это продвигать, и спроса почти не было. Была только ниша диабетиков, для которых меня просили разрабатывать меню. Но оплачивать эти разработки никто не хотел.

Когда поняла, что не могу готовить то, что сама не ем, я набралась смелости и решила делать только веганские десерты. В этот период меня поддержал один бизнесмен из Беларуси, который приезжал в Ташкент, и еще ряд друзей, которые стали моими бизнес-партнерами. Я начала этот проект, и дело пошло, люди стали обращаться не только за сладостями, но и за советами о том, что есть. Однажды появилась девушка со сложным диагнозом, которой после операции назначили строгую диету, она попросила меня готовить для нее. Так начала расти клиентская база, и появились запросы именно на еду. Через время я наняла помощницу, а потом мы как стартап подали заявку на инвестиции в рамках финансовой поддержки России предпринимателям Узбекистана под надзором ООН. Мы не ожидали, но заняли первое место. Преимуществом стало то, что наш проект уже функционировал и приносил доход, а у других были только идеи.





О доставке еды и кафе





Деньги, которые мы выиграли, пошли на расширение. Раньше наш цех располагался в съемной квартире, но потом хозяева попросили нас съехать, и я в течение года искала помещения под цех, но цены были неподъемные. Но вдруг один из подписчиков, который владеет сетью отелей, предложил мне помещение с кухней и залом. Он также инвестировал в нас, и мы смогли расширить команду с 5 до 15 человек. Но проблемы не закончились: мы ушли в минус, и было сложно найти хороших специалистов. Это связано с тем, что у нас совсем другая технология приготовления пищи, и обычные повара не справляются. Поэтому я каждый день сама и на закупке, и на кухне, помогаю и обучаю поваров.

У нас большой ассортимент, и мы не делаем заготовки, все свежее, не используем белый сахар, соль и продукты, содержащие глютен и лактозу







У нас большой ассортимент, и мы не делаем заготовки, все свежее, не используем белый сахар, соль и продукты, содержащие глютен и лактозу. У нас практически нет блюд с белым рисом и картофелем. В еду добавляем только натуральные масла, все органическое, и готовим с использованием огромного количества суперфудов. Мы про здоровье.

Из необычных блюд мы подаем перцы, фаршированные киноа. Для этого мы отвариваем три сорта киноа: белое, черное и красное, слегка пассеруем овощи на кокосовом масле и запекаем в духовке. Еще есть рыбки из тофу — это тофу, завернутое в нори, в кляре из нутовой муки и с икрой из семян чиа с соевым соусом с добавлением кунжута и льняного масла. В каждое блюдо мы добавляем проростки.













О клиентах





Я восхищаюсь своими клиентами, с первыми из них, а это около 150 человек, я очень тесно общаюсь.

Когда я в это ввязывалась, мне говорили, что я сумасшедшая, так как Узбекистан — мясная страна, где всегда будут есть только мясо. Но за последние несколько лет появилось много людей, которые уже так не думают. Благодаря своему бизнесу я узнала, что есть много мужчин, которые увлекаются здоровым питанием. Обычно они занимаются йогой или спортом и осознано не хотят есть мясо. Основная аудитория — это люди за 30, и есть те, кому за 50.

Благодаря своему бизнесу я узнала, что есть много мужчин, которые увлекаются здоровым питанием







Vegan.uz — это кафе про общение, поэтому иногда мы организовываем небольшие мероприятия, на которые приходит 10-15 человек.





О планах





Изначально я хотела создать не просто кафе или доставку еды, а экопроект, где человек сможет найти любые экотовары и информацию про здоровье, умеренное потребление. Поэтому я планирую завезти бренды экоодежды и обуви, косметики и игрушек. Но не потому что я радикалистка, я просто хочу, чтобы у людей был выбор и тем, у кого много разных ограничений, было что есть.

Хочу запустить франшизу, потому что в наших странах, где нет большого выбора, многие люди нуждаются в такой пище, товарах и придерживаются таких же взглядов.