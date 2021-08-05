Ведьмак, Шан-Чи и Дюна: 14 новых трейлеров-премьер, которые вы ждете

Совсем скоро выйдут «Охотники за приведениями» и новый блокбастер от Marvel — «Шан-Чи и Легенда 10 колец». Предлагаем скрасить ожидание просмотром свежих трейлеров.





Отряд самоубийц 2: Миссия навылет





Команда из особо опасных преступников мира вновь собирается вместе для выполнения особо важного задания. Самые злостные злодеи, наделенные фантастическими способностями и таким же фантастическим безумием, вынуждены вновь поработать сообща. Но, похоже, для кого-то это миссия окажется последней.

Дата выхода: 5 августа





Охотник за разумом. Схватка





Аналитик ФБР Билл Хагмайер, в рамках нового исследования поведения серийных убийц, проводит ряд интервью с Тедом Банди, который убил больше 20 женщин. Харизматичная натура преступника начинает искажать восприятие агента, с каждой встречей ему всю сложнее оставаться объективным и не поддаваться очарованию Банди.

Дата выхода: 19 августа





Ведьмак: Кошмар волка





Действие аниме-сериала «Кошмар волка» разворачивается в мире «Ведьмака», где Континенту угрожает новая мощная угроза. На этот раз главным героем становится Весемир. Мы узнаем о молодых годах легендарного наставника Геральта из Ривии.

Дата выхода: 23 августа





Американская история ужасов: Двойной сеанс. Десятый сезон





Новый сезон антологии хорроров будет включать в себя две сюжетные линии: одну на море, а вторую на берегу. В шоу появятся актеры из предыдущих сезонов, а одну из главных ролей сыграет Маколей Калкин.

Дата выхода: 25 августа





Легенда о Зеленом рыцаре





Во время празднования Нового года в Камелоте на пиршество приходит Зеленый рыцарь и предлагает пари: любой может ударить его топором при условии, что через год и один день он нанесет ответный удар. Молодой Гавейн принимает вызов и отрубает рыцарю голову, однако тот ставит ее на место, напоминает Гавейну о встрече и удаляется. В попытке найти ответы, Гавейн отправляется в странствия, и в назначенный срок Гавейн приходит на место встречи и узнает правду о Зеленом рыцаре.

Дата выхода: 26 августа





Видеть. Второй сезон





В результате чудовищной пандемии практически все человечество оказалось уничтоженным. Те же, кто остался в живых, оказались слепыми. Причем этот недуг теперь передавался генетически. Спустя несколько поколений люди научились обходиться без зрения, при этом не просто выживать, но общаться, охотиться, строить. И теперь уже само обладание зрением стало считаться выдуманной легендой. Но все меняется, когда у нескольких семей появляются на свет близнецы с нормальным зрением, и это грозит разрушить уже сложившийся уклад нового мира и повергнуть его в хаос.

Дата выхода: 27 августа





Шан-Чи и легенда десяти колец





Мастеру боевых искусств Шан-Чи предстоит противостоять призракам из собственного прошлого по мере того, как его втягивают в паутину интриг, таинственной организации «Десять колец».

Дата выхода: 2 сентября





Последняя дуэль





Нормандский рыцарь Жан де Карруж по возвращении с войны узнает, что его сосед и соперник Жак Ле Гри надругался над его женой — Маргарит.

Противостояние между рыцарями Жаном де Карружем и Жаком Ле Гри приводит к суду короля Франции Карла VI. Заслушав все свидетельства, король постановил, что конфликт должен быть разрешен в честном поединке.

Дата выхода: 14 октября





Дюна





Умный и талантливый молодой человек должен отправиться на самую опасную планету в галактике, чтобы отстоять будущее своей семьи и народа. Враждебные силы обостряют конфликт в борьбе за право поставлять самый ценный ресурс во вселенной, который добывают лишь на этой планете — вещество, способное раскрыть грандиозный потенциал человечества, но дарующее жизнь лишь тем, кто в состоянии победить свой страх.

Дата выхода: 14 октября





Доктор Кто. Тринадцатый сезон





В новом сезоне Тринадцатый Доктор в исполнении Джоди Уиттакер вернется на экраны в компании своих верных попутчиков, чтобы продолжить исследовать неизвестные уголки мироздания и истории. Героине предстоит вновь спасти мир, разгадать несколько загадок и разобраться со старыми противниками — кибер-людьми, которые вновь дали о себе знать.

Дата выхода: 22 октября





Декстер: Свежая кровь. Девятый сезон





События нового сериала разворачиваются десять лет спустя после финала оригинального проекта. Теперь Декстер пытается выстроить новую жизнь под новым именем, но его Темный попутчик возвращается вновь.

Дата выхода: 7 ноября





Охотники за привидениями: Наследники





После переезда в маленький городок двое подростков вместе с мамой узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, и их дедушка оставил им загадочное наследство.

Дата выхода: 11 ноября





Король Ричард





Ричард Уильямс — отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. Сам он практически никогда не играл в теннис и мало понимал в тренировке профессиональных теннисистов. Он планировал тренировать всех дочерей, но настоящий талант показали только Серена и Винус.

Дата выхода: 18 ноября





Дом Гуччи





Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно. Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира.

Дата выхода: 25 ноября