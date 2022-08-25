Вечерний «Путь в ИТ» с Иваном Ургантом

GeekBrains организует онлайн-интенсив — образовательное шоу, гостем которого станет Иван Ургант.

Мероприятие пройдет онлайн, 26 августа в 18:00 по Москве. Эксперт — Александр Сагун поможет сделать первый шаг и погрузиться в мир информационных технологий.

Участникам расскажут о трендах мира информационных технологий и ситуации на рынке труда. Гости обсудят критерии востребованности профессий и их карьерные перспективы.

Эксперты расскажут, какие шаги надо сделать, чтобы войти в сферу информационных технологий и уверенно себя там чувствовать, развиваться и состояться как профессионал.

Для участия необходима регистрация.