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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Вечерний «Путь в ИТ» с Иваном Ургантом
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Сегодня в 09:55

Вечерний «Путь в ИТ» с Иваном Ургантом

GeekBrains организует онлайн-интенсив — образовательное шоу, гостем которого станет Иван Ургант.

Мероприятие пройдет онлайн, 26 августа в 18:00 по Москве. Эксперт — Александр Сагун поможет сделать первый шаг и погрузиться в мир информационных технологий.

Участникам расскажут о трендах мира информационных технологий и ситуации на рынке труда. Гости обсудят критерии востребованности профессий и их карьерные перспективы.

Эксперты расскажут, какие шаги надо сделать, чтобы войти в сферу информационных технологий и уверенно себя там чувствовать, развиваться и состояться как профессионал.

Для участия необходима регистрация.

Узнайте первыми:

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.