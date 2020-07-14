Веб-дизайнер. Почему не нужно получать высшее образование, чтобы стать хорошим специалистом

Марат Достарбеков, 28 лет, город — Нур-Султан, UX-дизайнер, @m.dostarbekov
Было
Я работаю в сфере веб-дизайна 10 лет, хотя не планировал заниматься именно этим. Так получилось, что я познакомился с девушкой из Караганды и хотел переехать к ней. Искал вакансии, подал несколько резюме, и меня пригласили на собеседование. По итогу меня приняли на позицию веб-дизайнера, и я об этом не желаю.
10 лет назад это была довольно странная сфера. Никто не знал, как и что надо делать. Поэтому каждый креативил как мог — никаких правил не существовало. Это позволяло себя проявить, но результат был непредсказуемым.
В то время был популярен технический дизайн, поэтому нужно было уметь рисовать. Сайты были однотипные и довольно примитивные. Предприниматели нанимали дизайнеров, но мало кто понимал, что с ними делать. Поэтому мы работали интуитивно, по своему вкусу, прощупывали новую область, чтобы понять, что в ней работает, а что нет. Стремились сделать красиво, но не думали об удобстве для пользователя.
Информации было мало, онлайн-образование не было развито. Чаще всего веб-дизайнеры ориентировались на Артемия Лебедева — все хотели быть на него похожим. На сайте его компании можно было задать вопрос и получить полезную информацию. Но больше всего мне помог сайт Дизайн-бюро Артема Горбунова, где тоже был раздел с советами. Также мы выставляли свои работы на разных форумах и часто критиковали друг друга.
В то время было много технических сложностей и ограничений. Чтобы сделать простейшую деталь, нужно было приложить много усилий.
Стало
У веб-дизайна низкий порог входа. Поэтому это популярная профессия — каждый день приходят новые специалисты. Часто можно встретить школьников 14-16 лет или людей, которые не хотят работать в офисе. Сообщество дизайнеров сегодня активное и открытое. Мы делимся опытом, учимся друг у друга.
Чтобы начать работать, достаточно изучить одну программу, посмотреть пару уроков и как можно раньше начать брать заказы. Например, можно предложить сделать бесплатный сайт для знакомых. Уже в процессе вы будете изучать все тонкости и особенности работы.
Сегодня в работе дизайнера основной акцент идет на бизнес-составляющую — мне это нравится. Дизайн должен работать так, чтобы решать какие-то бизнес-задачи, добиваться показателей. Ты должен убедить человека сделать то, что нужно тебе. Поэтому дизайнеру сейчас полезнее пройти курс по маркетингу, нежели по рисованию.
Дизайн должен работать так, чтобы решать какие-то бизнес задачи
Становится все меньше технических ограничений — можно делать все, что угодно. Но сложность в том, что сообщество дизайнеров развивается немного быстрее, чем бизнес. Поэтому иногда мы не можем понять друг друга, внедрить что-то новое. Но если вы умеете обосновать свою точку зрения, пытаетесь понять клиента и его бизнес, то сложностей не будет.
Будет
Уже давно существуют сервисы, которые работают на базе нейросети. Но искусственный интеллект может лишь создать картинку — он не может сделать так, чтобы все интерфейсы работали так, как нужно бизнесу. Помочь добиваться финансовых показателей и зарабатывать деньги может только грамотный веб-дизайнер. Поэтому креативный подход к бизнесу по-прежнему будет востребован.
Даулет Аждар, 26 лет, город — Нур-Султан, веб-дизайнер, @designer_daulet
Было
По образованию я нефтяник, но по профессии не работал. Еще со школы увлекался дизайном, владел фотошопом. В студенчестве разрабатывал афиши и дизайн для социальных проектов. Поэтому прошел онлайн-курс веб-дизайна от украинской команды Way Up — он стоил 470$ за два с половиной месяца. Помимо основ веб-дизайна нам дали знания о том, как работать на фриланс-бирже.
На становление веб-дизайна повлияли развитие языков программирования и рост потребности в контенте. Первые сайты в 90-х годах были одноколоночными, сейчас большинство сайтов имеют двенадцатиколоночную сетку, а некоторые дизайнеры и вовсе не используют колонки.
В 2000-е годы был популярен стиль «сквеморфизм» — когда все элементы дизайна копировали из реального мира. В 2010 году компания Microsoft начала выпуск продукции, выдержанной в плоском стиле Flat design. В 2013 году Apple и Google в 2014 тоже перешли на плоский дизайн, создав свои стили Human Interface Guidelines и Material Design. Пока что они являются основными. Веб-дизайнеры постоянно экспериментируют, миксуя эти 3 стиля между собой.
Веб-дизайн постоянно развивается, этому способствуют обновления инструментов для дизайнеров: Figma, Adobe XD, Sketch. До появления этих инструментов дизайн сайтов делали в Photoshop. Также раньше сложности возникали с интернетом — нельзя было перегружать сайт тяжелыми файлами.
Стало
Профессию веб-дизайнера выбирают те, кто хочет свободы. Обычно это творческие люди. Сегодня есть много онлайн-курсов в данном направлении, рынок переполнен их выпускниками. Но никакой курс не даст стопроцентной гарантии, что вы станете крутым специалистом и будете зарабатывать 1000$ в месяц. Все зависит от вас и вашей мотивации.
Для веб-дизайнера важно думать шире, видеть продукт глазами пользователей, анализировать информацию, писать продающие тексты, мыслить как маркетеры и предприниматели. В наши дни веб-дизайн — это не красивые фотографии, кнопки и иконки — это удобство пользователей.
Перед работой над сайтом я провожу интервью с заказчиком, узнаю о целевой аудитории. Анализирую сайты конкурентов и вдохновляюсь на таких сайтах, как behance.net, dribbble.com, awwwards.com. Смотрю аналогичные сайты из России, Украины и Беларуси. Важно мыслить аналитически и иметь чувство вкуса — это приходит со временем.
Важно мыслить аналитически и иметь чувство вкуса
Обязательные навыки для веб-дизайнера — копирайтинг, маркетинг, основы языков программирования HTML/CSS/Java Script и SEO продвижения. Также нужно знать, как устроены бизнес-процессы. Можно изучить дизайн-мышление, поведенческую экономику, психологию, нейромаркетинг. Плюсом будет знание моушн-дизайна, дизайна 3D-элементов и владение Adobe Illustrator.
Будет
Одна из главных тенденций — mobile-first. Раньше дизайнеры начинали работу с проектирования страниц для компьютеров, сейчас на первом плане смартфон.
Веб-дизайнеров отчасти заменяют конструкторы сайтов. Но творчество, креативное мышление человека берет свое. Искусственный интеллект пока не владеет интуицией. Так что, если вы будете прокачивать свои навыки, никакой Николай Иронов не будет вам мешать.
София Бакланова, город — Воронеж, арт-директор @krona.studio, @sofi.webdesigner
Было
В сфере IT я работаю довольно давно. По профессии я программист, но постепенно перешла в дизайн. Поняла, что, создавая внутренние информационные системы, разработчики зачастую не думают о пользователе. Мне же хотелось делать хороший продукт, поэтому я начала изучать эту сферу.
Раньше сфера веб-дизайна развивалась слабо. Специалистов и профессиональных сообществ было мало. Мы все обучались самостоятельно. Многие люди не воспринимали веб-дизайнеров всерьез. Было мало технических возможностей, чтобы реализовывать креативные дизайнерские решения. А дизайнер мог обладать небольшим набором знаний и навыков и быть востребованным на рынке.
Стало
Веб-дизайнер сегодня — востребованная профессия. К людям приходит осознание, что визуальная коммуникация важна, что дизайн создает определенное настроение, может привести пользователей к определенному действию. Грамотный специалист знает, как с помощью дизайна увеличить конверсию, управлять вниманием пользователей. Чем лучше дизайн — тем лучше продажи.
Чем лучше дизайн — тем лучше продажи
Возможностей для обучения много. Высшее образование в этой сфере пока не развито. Но есть конференции, курсы, книги, марафоны, вебинары, интенсивы — все, что угодно. Стоит тщательно выбирать, где вы будете учиться. Также важно нарабатывать опыт.
Сегодня дизайнеры — это мультиспециалисты, для которых важна скорость обучения. Дизайн быстро развивается, и специалисту нужно постоянно быть в тренде, подстраиваться под тенденции, ориентироваться в трендах, иметь вкус. Нужно знать особенности верстки и программирования, современные редакторы, маркетинг, UX — чем больше дизайнер знает, тем более эффективно он работает.
Будет
Среди маркетологов набирает популярность такое веяние, как «отсутствие дизайна». Но это спорное мнение — хороший дизайн сложно заменить. Также становится популярным VR/AR — думаю, в будущем это направление будет активно развиваться.
Развитие нейронной сети и искусственного интеллекта может быть применимо в обучении веб-дизайнеров. Но пока непонятно, насколько это направление будет развиваться в будущем и сможет ли заменить веб-дизайнеров. В любом случае, если вы хотите творить, вы всегда сможете найти применение своим навыкам.
Асқар Әбдіразақов, 25 лет, город — Алматы, Product Designer, @asqar.abdirazaqov
Было
Я работаю веб-дизайнером более пяти лет. Пришел в эту сферу случайно. Я увлекался фотошопом, иллюстрациями и анимациями, и знакомый предложил мне попробовать себя в качестве дизайнера.
Раньше было мало профессиональных дизайнеров, которые бы стали для нас наставниками, помогли развиваться. Дизайны создавались в Adobe Photoshop, на макеты уходило много времени, потому что эта программа замедляла компьютер. В одной студии все работы, которые касаются дизайна, выполнялись одним сотрудником. Это увеличивало объем и количество задач, влияло на режим работы. Иногда приходилось ночевать на рабочем месте.
До 2010 года многие предприниматели работали в режиме офлайн. Только крупные компании заказывали себе сайт. Но когда тенденцию подхватил малый и средний бизнес, появился спрос на веб-дизайнеров.
Стало
Профессию веб-дизайнера выбирают студенты творческих вузов и сферы IT. В Казахстане не все знают об этой профессии. В основном специалисты есть в Нур-Султане и Алматы. Это значит, что наша специальность еще развивается, спрос на нее будет расти.
В работе сегодня важны только желание и доступ к компьютеру и к интернету. Профессии веб-дизайнера можно обучаться бесплатно с помощью Youtube или на специальных курсах за несколько месяцев. Не обязательно тратить четыре года жизни в университете. Тем более в вузах тяжело найти такую специальность. Также желательно иметь наставника — тогда ваше развитие будет в разы быстрее.
Если раньше дизайн воспринимали как творчество, то сейчас это часть бизнеса
Если раньше дизайн воспринимали как творчество, то сейчас это часть бизнеса. Сегодня дизайнер должен обладать аналитическим складом ума, иметь базовое знание нейромаркетинга. Делать продукт не только красивым, но и удобным. Помимо этого стоит познакомиться с программированием и HTML/CSS. Это помогает понимать, насколько реально воплотить задумку в жизнь.
Появились новые инструменты: Figma, Adobe XD, Affinity Design. Они помогают увеличить скорость работы. С некоторыми из них можно работать прямо в браузере, что также облегчает задачу.
Будет
Профессия веб-дизайнера не исчезнет, она будет совмещаться с другими новыми профессиями в этой сфере. Но чтобы быть востребованным, веб-дизайнеру необходимо осваивать UX/UI-дизайн, аналитику и анимацию интерфейса.
Рынок растет, и инициативных молодых специалистов становится больше. Нельзя стоять на одном месте. Нужно выделяться, улучшать навыки.