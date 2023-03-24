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Valve анонсировала выход игры Counter-Strike 2 летом 2023 года
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Главный

Сегодня в 09:43

Valve анонсировала выход игры Counter-Strike 2 летом 2023 года

Valve официально анонсировала и представила всем известную CS Counter-Strike 2 на движке Source 2, которая станет бесплатным развитием CS:GO.

С заменой движка на Source 2 Valve решила провести общее обновление и переделку многих элементов игрового процесса. Классические карты в первую очередь были обновлены графически, получили лучшее освещение и большую детализацию.

Counter-Strike 2 обратно совместим с CS:GO, что означает, что все предметы переносятся в новую игру. И хотя по своей сути она будет похожа на CS:GO, и ощущение от игры, и визуальные эффекты, и звук будут полностью переделаны.

CS:GO естественным образом эволюционирует в «двойку» летом 2023 года.

Источник: pogovorim.by

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