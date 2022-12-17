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В Японии тестируют метавселенную для школьников
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Сегодня в 10:15

В Японии тестируют метавселенную для школьников

В Токио запустили прототип виртуальной платформы для школьников, у которых нет возможности физически присутствовать на уроках.

Эксперимент, в котором участвуют 30 школьников, запустили в районе Синдзюку. Он продлится до конца марта.

Виртуальное обучение предусмотрено для трех категорий детей: кто отказывается или не может посещать школу, кто недавно прибыл в Японию и еще плохо понимает японский язык, а также для всех типов учащихся.

Школьники могут ходить на уроки с помощью аватаров, общаться с учениками, получать помощь от учителей и виртуально присутствовать на уроках.

Источник: daily.afisha.ru

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#школа #виртуальнаяреальность #япония #токио #метавселенная
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