В Японии тестируют метавселенную для школьников

В Токио запустили прототип виртуальной платформы для школьников, у которых нет возможности физически присутствовать на уроках.

Эксперимент, в котором участвуют 30 школьников, запустили в районе Синдзюку. Он продлится до конца марта.

Виртуальное обучение предусмотрено для трех категорий детей: кто отказывается или не может посещать школу, кто недавно прибыл в Японию и еще плохо понимает японский язык, а также для всех типов учащихся.

Школьники могут ходить на уроки с помощью аватаров, общаться с учениками, получать помощь от учителей и виртуально присутствовать на уроках.

Источник: daily.afisha.ru



