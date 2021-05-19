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В «ВКонтакте» появился сервис аренды электросамокатов
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Сегодня в 10:40

В «ВКонтакте» появился сервис аренды электросамокатов

«ВКонтакте» и «Ситимобил» запустили сервис аренды электросамокатов «Прокат ВКонтакте». Пока сервис доступен в Петербурге, Самаре и Ростове-на-Дону, но в течение сезона его географию планируют расширить на все города работы партнеров. Сейчас это больше 50 населенных пунктов по всей России — от Хабаровска до Калининграда.

Первым партнером сервиса выступил кикшеринг Urent. Для пользователей доступны самокаты Ninebot, Okai и Xiaomi. В будущем к нему планируют подключить и другие службы кикшеринга. «Прокат ВКонтакте» можно найти во вкладке «Сервисы» в суперприложении VK.

Источник: daily.afisha.ru

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#вконтакте #электросамокаты #ситимобил #кикшеринг
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