В Узбекистане сняли новый молодежный сериал Bugungi mavzu

Bugungi mavzu — 10-серийный драматический сериал, который рассказывает о студентах и университетской жизни.

Сериал был снят по заказу международного фонда развития науки и образования Ziyo Forum.

Автор идеи: Садокат Султанмуратова.

Продюсеры: Тимур Алиев, Отабек Валиев, Бабур Фарманов, Олимжон Хаитмухамедов.

В сериале акцент делается на том, что студенчество — это один из важнейших периодов, создающих почву для проверки себя в различных областях и открытия новых горизонтов.

Сюжет сериала вдохновлен реальными событиями, происходящими среди студентов.