Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-uzbekistane-snyali-novyy-molodezhnyy-serial-bugungi-mavzu
В Узбекистане сняли новый молодежный сериал Bugungi mavzu
103
Главный

Сегодня в 11:30

В Узбекистане сняли новый молодежный сериал Bugungi mavzu

Bugungi mavzu — 10-серийный драматический сериал, который рассказывает о студентах и университетской жизни.

Сериал был снят по заказу международного фонда развития науки и образования Ziyo Forum.

Автор идеи: Садокат Султанмуратова.

Продюсеры: Тимур Алиев, Отабек Валиев, Бабур Фарманов, Олимжон Хаитмухамедов.

В сериале акцент делается на том, что студенчество — это один из важнейших периодов, создающих почву для проверки себя в различных областях и открытия новых горизонтов.

Сюжет сериала вдохновлен реальными событиями, происходящими среди студентов.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#молодежь #сериал #узбекистан #чтопосмотреть
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Бейонсе выпустила сингл Break My Soul
801
Получи мороженое в подарок от MADO
2933
В Астане появится 386 новых автобусов
2703
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.