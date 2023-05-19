В Узбекистане сняли новый молодежный сериал Bugungi mavzu

Bugungi mavzu — 10-серийный драматический сериал, который рассказывает о студентах и университетской жизни.
Сериал был снят по заказу международного фонда развития науки и образования Ziyo Forum.
Автор идеи: Садокат Султанмуратова.
Продюсеры: Тимур Алиев, Отабек Валиев, Бабур Фарманов, Олимжон Хаитмухамедов.
В сериале акцент делается на том, что студенчество — это один из важнейших периодов, создающих почву для проверки себя в различных областях и открытия новых горизонтов.
Сюжет сериала вдохновлен реальными событиями, происходящими среди студентов.