Аудитория соцсетей впервые превысила половину населения Земли

В июле 2020 года аудитория социальных сетей достигла 3,96 миллиарда человек, то есть ими пользуется 51% всего населения Земли. Интернет впервые преодолел эту психологическую отметку, говорится в отчете We Are Social и Hootsuite

Достижение будет выглядеть еще более внушительно, если учесть, что большинство платформ запрещают регистрацию пользователям младше 13 лет. Принимая этот факт во внимание, получится, что соцсетями пользуется 65% «правомочного» населения.

За год активная глобальная аудитория соцсетей выросла на 10,5%. Таким образом, каждый день в них регистрируется 1 миллион новых пользователей — по 12 человек в секунду. В целом интернет-аудитория выросла на 8,2% — +346 миллионов человек, а уникальных пользователей мобильных телефонов стало больше на 2,4% — +121 миллион человек. Проникновение и гендерный состав аудитории соцсетей заметно разнятся от региона к региону. Если в Северной Америке соцсетями пользуется 82% населения старше 13 лет, то в Центральной Африке — всего 12%. Женщины составляют 55% аудитории в Северной Америке и только 25% в Южной Азии.

Самой популярной платформой остается Facebook с 2,6 миллиарда пользователей в месяц, второе и третье места делят YouTube с WhatsApp — 2 миллиарда.

Источник: adindex.ru