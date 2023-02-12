В Узбекистане медицинские справки будут выдаваться в электронном виде

Было решено внедрить выдачу листков временной нетрудоспособности и других медицинских справок в электронной форме:

— в Навоийской и Сырдарьинской областях — начиная с 1 июля 2023 года

— в городе Ташкенте, Ташкентской и Самаркандской областях — с 1 октября 2023 года

— в других регионах Узбекистана — с 1 января 2024 года.

С 1 января 2024 года будет запрещено истребование медицинских справок в бумажной форме.

В целях формирования здорового образа жизни будет организовано общенациональное движение «Правильное питание и здоровый образ жизни».

В рамках движения предполагается обучение населения контролю за своим здоровьем и питанием с помощью смартфонов и мобильных приложений, создание мобильного приложения по правильному питанию.

Источник: uzdaily.uz