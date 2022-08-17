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В Узбекистане будут развивать стартапы и подготовку технических кадров
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Сегодня в 10:50

В Узбекистане будут развивать стартапы и подготовку технических кадров

Представители Университета AKFA, Технопарка INNO, Йонгнамского Университета и Технопарка Gyeongbuk подписал меморандум о взаимопонимании.

В рамках документа стороны намерены поддерживать развитие стартапов, наращивание потенциала кадров и создание новых рабочих мест.

Еще одним направлением сотрудничества станет развитие образования по подготовке технических кадров и обмен техническими экспертами.

Стороны будут обмениваться ноу-хау, информацией об инвестициях и технологиях, а также регуляторными документами. Также подписанты будут оказывать поддержку экспорту компаний двух стран.

Стороны также планируют проводить совместные исследования.

Источник: uzdaily.uz

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#стартап #технологии #узбекистан #ташкент #сотрудничество
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