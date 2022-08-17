В Узбекистане будут развивать стартапы и подготовку технических кадров

В рамках документа стороны намерены поддерживать развитие стартапов, наращивание потенциала кадров и создание новых рабочих мест.





Еще одним направлением сотрудничества станет развитие образования по подготовке технических кадров и обмен техническими экспертами.





Стороны будут обмениваться ноу-хау, информацией об инвестициях и технологиях, а также регуляторными документами. Также подписанты будут оказывать поддержку экспорту компаний двух стран.





Стороны также планируют проводить совместные исследования.









Представители Университета AKFA, Технопарка INNO, Йонгнамского Университета и Технопарка Gyeongbuk подписал меморандум о взаимопонимании.