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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Названа новая дата боя Головкина против поляка Камила Шереметы
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Сегодня в 11:55

Названа новая дата боя Головкина против поляка Камила Шереметы

Известный американский инсайдер и журналист The Athletic Майк Коппинджер сообщил, что бой планируется на 18 или 19 декабря и пройдет в США, а транслироваться будет на DAZN.

Источник: @zakonkz

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