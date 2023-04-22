Авторы «Очень странных дел» займутся сериалом о сверхъестественном The Boroughs

Братья Мэтт и Росс Дафферы, создатели невероятно популярного сериала «Очень странные дела», займутся еще одним сверхъестественным шоу. Оно получило название «Районы». Вместе с ними над сериалом будут работать Джеффри Эддис и Уилл Мэтьюз — создатели шоу «Темный кристалл: Эпоха сопротивления».

Впервые о проекте заговорили в июле 2022 года. Сериал будет основан на оригинальной идее Эддиса и Мэтьюза, и расскажет о «живописном поселке для пенсионеров где-то в пустыне Нью-Мексико», где, как и в «Очень странных делах», творится разнообразная чертовщина. Группе непохожих друг на друга героев придется объединиться, чтобы не дать потусторонним существам украсть то, чего им и так не хватает: времени.

Эддис и Мэтьюз выступят шоураннерами восьмисерийного сериала и будут продюсерами вместе братьями Дафферами.

Источник: kanobu.ru