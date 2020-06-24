В Украине появилось приложение для путешествий по Закарпатью

В Украине появилось приложение, в котором собирают аутентичные места Закарпатья: исторические, архитектурные, гастрономические и крафтово-сувенирные. Локации рекомендуют местные жители и эксперты из сферы туризма.

Local интегрировано с Google-картами и показывает все культовые места в районе выбранного радиуса. Здесь нет случайных объектов, только самые интересные локации.

К каждой из них подтягивается подробная информация, время работы, номера телефонов и сайт. Все это доступно на украинском и английском языках. Скачать приложение можно на Android. Пользоваться можно как онлайн, так и офлайн.

Источник: 34travel.me