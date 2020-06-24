Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/cfd/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/cfd1508003abf69ddfb69220b1660ef2.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
v-ukraine-poyavilos-prilozhenie-dlya-puteshestviy-po-zakarpat-yu
В Украине появилось приложение для путешествий по Закарпатью
33
/
/

Сегодня в 09:51

В Украине появилось приложение для путешествий по Закарпатью

В Украине появилось приложение, в котором собирают аутентичные места Закарпатья: исторические, архитектурные, гастрономические и крафтово-сувенирные. Локации рекомендуют местные жители и эксперты из сферы туризма.

Local интегрировано с Google-картами и показывает все культовые места в районе выбранного радиуса. Здесь нет случайных объектов, только самые интересные локации.

К каждой из них подтягивается подробная информация, время работы, номера телефонов и сайт. Все это доступно на украинском и английском языках. Скачать приложение можно на Android. Пользоваться можно как онлайн, так и офлайн.

Источник: 34travel.me

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#путешествия #приложение #украина
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Обладателей «Алтын белгі» предлагают принимать без вступительных экзаменов в педвузы
1147
В Казахстане изменили маршруты пассажирских поездов
1298
Мюзикл «Нотр-Дам де Пари» покажут в Казахстане
1881