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В UFC официально объявили главный бой турнира UFC 285 с участием Шавката Рахмонова
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Сегодня в 10:07

В UFC официально объявили главный бой турнира UFC 285 с участием Шавката Рахмонова

UFC анонсировал бой американца Джона Джонса против француза Сирила Гана.

Поединок пройдет 4 марта и станет главным событием турнира UFC 285. На кону будет стоять вакантный титул в тяжелом весе.

В карде этого турнира казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов проведет бой с американцем Джеффом Нилом.

Источник: tengrinews.kz

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