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В TikTok появится возможность совершения онлайн-покупок
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Сегодня в 11:17

В TikTok появится возможность совершения онлайн-покупок

Видеосервис TikTok китайской ByteDance объявил о запуске новых инструментов продвижения для рекламодателей в 2021 году.

Пользователи платформы смогут делиться ссылками на товары и получать комиссионные с продаж. Также компании смогут показывать каталоги своей продукции. Еще одной новинкой станет «шопинг в прямом эфире» с возможностью покупок в несколько кликов.

Сервис собирается улучшить инструменты для таргетинга рекламы, в том числе отслеживание пользователей. Новый функционал позволит TikTok конкурировать на рынке e-commerce с Facebook.

Источник: rb.ru

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#бизнес #онлайнмагазин #таргет #tiktok
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