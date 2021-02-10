В TikTok появится возможность совершения онлайн-покупок

Видеосервис TikTok китайской ByteDance объявил о запуске новых инструментов продвижения для рекламодателей в 2021 году.

Пользователи платформы смогут делиться ссылками на товары и получать комиссионные с продаж. Также компании смогут показывать каталоги своей продукции. Еще одной новинкой станет «шопинг в прямом эфире» с возможностью покупок в несколько кликов.

Сервис собирается улучшить инструменты для таргетинга рекламы, в том числе отслеживание пользователей. Новый функционал позволит TikTok конкурировать на рынке e-commerce с Facebook.

Источник: rb.ru