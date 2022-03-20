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В TikTok появились Stories
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Сегодня в 09:36

В TikTok появились Stories

Тестировать формат временных публикаций компания начала еще в августе. Теперь TikTok расширяет число пользователей, которым стала доступна новая функция.

Stories в TikTok доступны 24 часа, после чего они автоматически пропадают. Посмотреть их можно, щелкнув на аватарку в профиле того или иного блогера. Пользователи, создавшие истории, могут увидеть, сколько человек посмотрели их фото или видео, но не смогут узнать конкретные имена.

На главной странице не отображается лента, где можно по очереди посмотреть все Stories. Увидеть из можно только непосредственно в профиле другого пользователя.

Чтобы создать Stories, нужно будет нажать на кнопку «Опубликовать» и выбрать режим «быстрой камеры». Для создания доступны те же инструменты, что и для обычных роликов в ленте: маски, музыка, визуальные эффекты.

Источник: srsly.ru

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#технологии #истории #stories #tiktok #социальнаясеть
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