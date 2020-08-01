В Ташкенте строят велоинфраструктуру

На нескольких центральных улицах Ташкента активно строятся велосипедные дорожки и тротуары со специальной разметкой для незрячих людей.

Благоустройство предусматривает создание вдоль улиц тротуаров шириной 1,5 метра, специальных дорожек для инвалидов шириной 0,8 метра и велодорожек шириной в 1 метр.

На сегодняшний день эти работы выполнены:

— на 90 процентов на 2-километровом отрезке улицы Гейдара Алиева — от Сарыкульской улицы до Азербайджанского культурного цента

— на 50 процентов на отрезке в 2,3 километра улицы Шахрисабзской — от улицы Катта Мирабад до улицы Истикбол

— на 30 процентов на дистанции в 1,6 километра от улицы Истикбол до улицы Нукус

— на 15 процентов на отрезке в 7 километров улицы Фаргона йули — от Малой кольцевой автомобильной дороги до рынка Куйлюк.