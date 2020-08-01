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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Ташкенте строят велоинфраструктуру
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Сегодня в 10:28

В Ташкенте строят велоинфраструктуру

На нескольких центральных улицах Ташкента активно строятся велосипедные дорожки и тротуары со специальной разметкой для незрячих людей.

Благоустройство предусматривает создание вдоль улиц тротуаров шириной 1,5 метра, специальных дорожек для инвалидов шириной 0,8 метра и велодорожек шириной в 1 метр.

На сегодняшний день эти работы выполнены:

— на 90 процентов на 2-километровом отрезке улицы Гейдара Алиева — от Сарыкульской улицы до Азербайджанского культурного цента

— на 50 процентов на отрезке в 2,3 километра улицы Шахрисабзской — от улицы Катта Мирабад до улицы Истикбол

— на 30 процентов на дистанции в 1,6 километра от улицы Истикбол до улицы Нукус

— на 15 процентов на отрезке в 7 километров улицы Фаргона йули — от Малой кольцевой автомобильной дороги до рынка Куйлюк.

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#узбекистан #ташкент #велодорожки
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