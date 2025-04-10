В Ташкенте стартовал новый сезон Премии для архитекторов и дизайнеров Me'mor//2025

Теперь у нее международный статус и работы участников оценивают архитекторы с мировым именем в жюри

В апреле КНАУФ совместно с Ассоциацией молодых архитекторов Узбекистана стартует новый сезон Премии среди архитекторов и дизайнеров - Me'mor//2025. В Ташкенте прошла пресс-конференция, анонсирующая начало приема конкурсных работ.

В этом году Премия приобрела международный статус, к участию допускаются профессионалы из Узбекистана, Украины и Грузии. Победители будут определены в шести направлениях по 27 номинациям.

Абдужамилов Шухрат, директор по сбыту продукции КНАУФ

У Премии всегда было международное качество оценки заявленных работ. В этом году, под эгидой Международного Архитектурного конкурса КНАУФ, мы объединили несколько стран разных регионов в рамках Me'mor//2025 — это большой и важный шаг в развитии Премии, как символа профессионального признания на территории стран-участниц.

Дмитрий Дерипалко, Генеральный директор предприятий КНАУФ в Узбекистане

Для нашей большой международной команды архитектурная премия Me'mor//2025 — это способ выйти за рамки привычного и суметь сделать нечто уникальное. В этом году хайлайтом Премии мы назвали «Зеленую архитектуру». Работы участников будут оцениваться по экологичности и инновационным решениям, на которых мы серьезно фокусируемся в КНАУФ. Профессиональный челлендж среди архитекторов будет колоссальный, в этом году у нас отличный состав жюри с мировыми именами. Внутри Премии мы также учредили отдельный конкурс КНАУФ, и будем ожидать работы с применением наших строительных материалов. Тем более, что теперь все продукты КНАУФ местного производства имеют свой Паспорт Безопасности, подтверждающий, экологическую безвредность их использования в любых помещениях.

Символичный слоган Me'mor//2025:

Зеленая архитектура: пространство, где природа встречается с креативностью.

Призовой фонд — 250 000 000 сумов.

В Жюри Премии, как знаменитые архитекторы, так и профессиональное издание с мировым именем. Работы участников номинации “Материал об архитектуре в СМИ” будет оценивать редактор журнала Dezeen Том Равенскрофт — редактор года по версии AOP 2023. Под его руководством Dezeen дважды была признана лучшим изданием на премиях PPA, AOP и IBP.

Оценивать работы участников будут также:





— Мелике Алтынышык, Председатель Жюри, основательница архитектурного бюро Melike Altınışık Architects с офисами в Стамбуле и Сеуле. Среди ее знаковых проектов — первый в мире инновационный Музей роботов и искусственного интеллекта в Сеуле; башня Çamlıca в Стамбуле, получившая премию CTBUH 2022 как «Лучшая постройка-небоскреб, не являющаяся зданием». В 2018 году вошла в список Europe 40 under 40, а в 2024 — в книгу RIBA «100 женщин: Архитекторы в практике»

— Евгения Позигун, старший архитектор компании Zaha Hadid Architects с 2009 года. Среди ключевых проектов — Международный молодежный культурный центр в Нанкине — Китай, башня Mercury Towers — Мальта, проект метро в Днепре — Украина, координатор проекта Большого театра Рабата — Марокко, ведущий архитектор штаб-квартиры Культурно-просветительного фонда в Шэньчжэне — Китай. В 2018 году вошел в список Europe 40 under 40

— Патрик Мейерс из бюро Orange Architects — здание Cube в Бейруте и проект Jonas в Амстердаме — лауреат премии CTBUH 2016 в номинации «Лучший высотный дом Ближнего Востока и Африки», а также обладатель награды BNA за «Лучшее здание 2023 года»

— Али Мангера, сооснователь архитектурного бюро Mangera Yvars Architects. Среди его значимых проектов — факультет исламских исследований в Образовательном городе Дохи, терминал паромов и порт в Стамбуле, аэропорт в Индонезии и Новый культурный город на острове Хайнань в Китае. Ранее входил в совет директоров Architecture & Design Scotland, а сейчас работает экспертом по строительству в UK Design Council

Асхат Садуов

«Алматыгенплана»

Координатор Премии Me’mor//2025:





Тахмина Турдиалиева

TataLAB

, руководитель. Автор ключевых проектов: «Сквер чемоданов» и «Сквер иллюзий» в рамках программы создания 14 новых скверов в Астане, один из разработчиков тематических павильонов и общественных пространств EXPO-2017 в Астане, а также автор проекта пешеходного моста «Атырау» в столице., председатель Ассоциации молодых архитекторов, основательница архитектурной студиии председатель Ассоциации молодых архитекторов Узбекистана. Единственная узбекская архитектор, вошедшая в книгу Британского королевского института архитекторов — RIBA Book: 100 Women Architects in Practice. Автор частных объектов в Китае, Италии и Узбекистане.