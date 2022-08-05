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В Ташкенте пройдет ремесленный фестиваль
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Сегодня в 10:06

В Ташкенте пройдет ремесленный фестиваль

Второй фестиваль ремесленников Yangiamarket пройдет в Ташкенте 6 и 7 августа.

Выставка-ярмарка и концертная программа пройдут в Центральном парке столицы.

Молодые дизайнеры, ремесленники, музыканты и художники, гастро-энтузиасты и другие профессионалы представят свои работы.

В программе мероприятия знакомства, общение, музыка, еда и многое другое. На фестивале выступят творческие коллективы Samocean и DIOR, ташкентские исполнители Valeri, COC, а также диджеи Josef Tumari, Yunus, Densk и другие.

Источник: uz.sputniknews.ru

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