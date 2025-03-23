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В Ташкенте появился первый в Узбекистане мурал, очищающий воздух
Новости Центральной Азии и мира

20.03.2025

В Ташкенте появился первый в Узбекистане мурал, очищающий воздух

В Сергелийском районе Ташкента создан уникальный мурал, способный нейтрализовать загрязняющие частицы воздуха. Арт-объект разработан художницей Надеждой Риксиевой в сотрудничестве с TBC Bank и выполнен с использованием инновационной краски Airlite.

Под воздействием солнечного света покрытие площадью 250 квадратных метров снижает уровень вредных выбросов так же эффективно, как лес такой же площади, нейтрализуя загрязнение от 50 автомобилей в день.

По словам директора по маркетингу TBC Uzbekistan Нодиры Шерматовой, проект объединяет искусство и технологии для улучшения городской среды и поддерживает развитие экологической культуры.

Одновременно банк запустил образовательную инициативу, включающую экологические челленджи, акции по посадке деревьев и хакатон по чистым технологиям.

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#очищение #ташкент #инновации #воздух
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