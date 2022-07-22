В Ташкенте открылся IT-клуб для женщин

В Ташкенте открылся новый IT-клуб для женщин GAP. Проект направлен на привлечение женщин в сферу информационных технологий. Главные задачи клуба – повысить уровень IT-грамотности у женщин, предоставит им возможность обучения и трудоустройства в сфере.

В клубе буду проходить на постоянной основе разные мероприятия, включая презентации, дискуссии, выступления спикеров, квесты, показы фильмов, соревнования. Для участия в мероприятиях администрация клуба будет приглашать женщин, реализовавших свои проекты.

Источник: uz.sputniknews.ru



