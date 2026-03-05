Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

В Таджикистане планируют внедрение 12-летней системы обучения
Новости Центральной Азии и мира

02.03.2026

В Таджикистане планируют внедрение 12-летней системы обучения

В Душанбе снова заговорили о переходе на 12-летнее школьное образование. Участники круглого стола считают, что продление обучения поможет школьникам лучше усваивать материал и быть более подготовленными для конкуренции за рубежом.

Зампред нижней палаты парламента Мавсума Муини отметила, что реформа потребует серьезной работы от всех ответственных структур. А председатель комитета по науке и образованию Саидвализода Барно подчеркнула, что современные школы должны учить детей критически мыслить, работать в команде и разбираться в технологиях.

Именно ради этого и предлагают добавить еще один учебный год, чтобы выпускники были сильнее и конкурентоспособнее.

Идею о 12-летнем обучении президент Эмомали Рахмон высказывал еще в 2016 году, но тогда школы не были готовы, и реформу отложили. Сейчас тему снова обсуждают, но точных сроков перехода пока нет.

Источник: tj.sputniknews.ru

#образование #таджикистан #школы
