В Таджикистане планируют внедрение 12-летней системы обучения

Зампред нижней палаты парламента Мавсума Муини отметила, что реформа потребует серьезной работы от всех ответственных структур. А председатель комитета по науке и образованию Саидвализода Барно подчеркнула, что современные школы должны учить детей критически мыслить, работать в команде и разбираться в технологиях.
Именно ради этого и предлагают добавить еще один учебный год, чтобы выпускники были сильнее и конкурентоспособнее.
Идею о 12-летнем обучении президент Эмомали Рахмон высказывал еще в 2016 году, но тогда школы не были готовы, и реформу отложили. Сейчас тему снова обсуждают, но точных сроков перехода пока нет.
Источник: tj.sputniknews.ru