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В США выйдет ситком «Как я встретила вашего папу»
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Вчера в 11:05

В США выйдет ситком «Как я встретила вашего папу»

Создатели популярного сериала «Как я встретил вашу маму» Картер Бейз и Крейг Томас выступят исполнительными продюсерами нового ситкома под названием «Как я встретила вашего папу». В нем снимутся Хилари Дафф и Франсия Райса.

Дафф сыграет главную героиню спин-оффа — Софи. Именно она расскажет в ближайшем будущем своим детям о событиях 2021 года. Тогда девушка встретила своего мужа, очень похожего на Теда Мосби из оригинального шоу.

Райса исполнит роль соседки Софи — импульсивного и предприимчивого стилиста Валентины, которая возвращается с Лондонской недели моды вместе с британским аристократом Чарли. Последнего сыграет Том Эйнсли.

Источник: daily.afisha.ru

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