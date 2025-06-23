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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В соцсети X появится возможность совершать покупки
Новости Центральной Азии и мира

20.06.2025

В соцсети X появится возможность совершать покупки

Социальная сеть X, ранее Twitter, запускает функции покупок, платежей и инвестиций. Платформа интегрировала цифровой кошелек с поддержкой P2P-переводов через Visa — теперь пользователи могут пополнять баланс и переводить деньги внутри приложения.

В будущем X планирует добавить оплату товаров и услуг, инвестирование, а также выпуск собственной карты. Также социальная сеть представит реалити-шоу Going Public с возможностью инвестировать прямо во время просмотра через функцию click to invest.

Новые функции — часть стратегии Илона Маска по превращению X в суперприложение, аналог WeChat.

Источник: sostav.ru

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